Таллиннская "скорая": каждые 20 минут поступают вызовы, связанные с коронавирусом

По его словам, очереди из машин "скорой помощи" у приемного покоя «неотложки» (ЕМО) уже не редкость.

"Две последние недели мы работаем на полную мощность и уже задействовали половину снаряжения из запасов на случай катастроф", - пояснил Рауль Адлас BNS.

Как сказал Адлас, "скорая" почти каждые 20 минут получает все новые вызовы в Таллинне и Маарду к больным, как предполагается, Covid-19, при этом половина из них действительно нуждается в срочной госпитализации.

"Нагрузка исключительно высокая. Очереди машин "скорой" перед приемным отделением ЕМО возникают потому, что тех, кого привозят машины, не всегда возможно сразу поместить в больницу. Поэтому им приходится ждать в машине "скорой помощи" до тех пор, пока медицинские штабы не отыщут место в какой-нибудь из больниц в Эстонии. До этого медики оказывают пациентам помощь прямо в машине», - пояснил Адлас.

По его словам, нередки случаи, когда, например, доставленного в ЕМО в Мустамяэ пациента готова принять больница совсем в другом городе Эстонии. И тогда машина "скорой" разворачивается и отправляется из Таллинна в Рапла, Хаапсалу или Пярну. "На прошлой неделе у нас таких поездок было 14", - сообщил Адлас.

Главврач "скорой" сказал, что сейчас задействован весь ресурс, введена в действие почти половина средств на случай катастрофы. "Нагрузка безумная, хотя определенные ресурсы у нас пока сохраняются", - добавил Адлас.