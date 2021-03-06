Таллиннская "скорая": каждые 20 минут поступают вызовы, связанные с коронавирусом

По его словам, очереди из машин "скорой помощи" у приемного покоя «неотложки» (ЕМО) уже не редкость.
"Две последние недели мы работаем на полную мощность и уже задействовали половину снаряжения из запасов на случай катастроф", - пояснил Рауль Адлас BNS.
Как сказал Адлас, "скорая" почти каждые 20 минут получает все новые вызовы в Таллинне и Маарду к больным, как предполагается, Covid-19, при этом половина из них действительно нуждается в срочной госпитализации.
"Нагрузка исключительно высокая. Очереди машин "скорой" перед приемным отделением ЕМО возникают потому, что тех, кого привозят машины, не всегда возможно сразу поместить в больницу. Поэтому им приходится ждать в машине "скорой помощи" до тех пор, пока медицинские штабы не отыщут место в какой-нибудь из больниц в Эстонии. До этого медики оказывают пациентам помощь прямо в машине», - пояснил Адлас.
По его словам, нередки случаи, когда, например, доставленного в ЕМО в Мустамяэ пациента готова принять больница совсем в другом городе Эстонии. И тогда машина "скорой" разворачивается и отправляется из Таллинна в Рапла, Хаапсалу или Пярну. "На прошлой неделе у нас таких поездок было 14", - сообщил Адлас.
Главврач "скорой" сказал, что сейчас задействован весь ресурс, введена в действие почти половина средств на случай катастрофы. "Нагрузка безумная, хотя определенные ресурсы у нас пока сохраняются", - добавил Адлас.
Главврач заверил, что "скорая помощь" справится с нагрузкой, другой возможности нет, однако ситуация на фронте борьбы с коронавирусом крайне критическая и люди должны со всей серьезностью отнестись ко всем уже введенным и еще вводимым ограничениям.