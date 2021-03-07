Фото ⟩ Тысячи скворцов образовали стаю в форме огромной птицы, чтобы отпугнуть хищников
Фотограф Джеймс Кромби в начале марта сделал невероятный снимок стаи скворцов над озером Лох-Эннел в центральной Ирландии, пишет "Медуза".
Фотограф Джеймс Кромби в начале марта сделал невероятный снимок стаи скворцов над озером Лох-Эннел в центральной Ирландии, пишет "Медуза".
Выраженное стайное поведение перед гнездованием характерно для многих птиц, но у скворцов в подобные коллективы могут собираться более 700 тысяч птиц (в среднем около 30 тысяч).
Такое явление в английском языке называется murmuration of starlings, т. е. "шелест или шепот скворцов".
При движении стая принимает необычные очертания, исследованием которых занимаются в том числе физики. Ученые считают, что таким поведением птицы пытаются сбить с толку хищников.