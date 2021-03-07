Вс, 7.03.2021
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Габриэлюс Ландсбергис, Министр иностранных дел Литвы

Фото ⟩ Тысячи скворцов образовали стаю в форме огромной птицы, чтобы отпугнуть хищников

ФОТО: https://twitter.com/inphojames

Фотограф Джеймс Кромби в начале марта сделал невероятный снимок стаи скворцов над озером Лох-Эннел в центральной Ирландии, пишет "Медуза".

Выраженное стайное поведение перед гнездованием характерно для многих птиц, но у скворцов в подобные коллективы могут собираться более 700 тысяч птиц (в среднем около 30 тысяч).

Такое явление в английском языке называется murmuration of starlings, т. е. "шелест или шепот скворцов".

При движении стая принимает необычные  очертания, исследованием которых занимаются в том числе физики. Ученые считают, что таким поведением птицы пытаются сбить с толку хищников.

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