"Халатность при поставке": Минздрав передал логистику вакцин от Covid-19 Recipe Plus и Magnum Medical

В министерстве рассказали, что в течение суток после невыполнения положений договора были привлечены дополнительные перевозчики и в течение двух дней заключены новые договоры на складские и логистические услуги в трех регионах. Принцип двух поставщиков услуг важен для управления логистическими рисками, пояснили в Минздраве.

Логистика вакцин от Covid-19 после их доставки в Латвию организована путем разделения Латвии на три региона:

территория Риги и ее окрестностей,

территория на восток от Риги и

территория на запад от Риги.

Предприятие Magnum Medical, которое ранее заняло второе место в конкурсе поставщиков, возьмет на себя складские услуги, а также будет поставщиком логистических услуг (комплектация и доставка) на территории Латвии на восток от Риги.

Договор действует до 30 сентября 2022 года.