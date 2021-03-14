Вс, 14.03.2021
Полагаясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Латвия продолжит прививаться вакциной AstraZeneca. Министерство здравоохранения
Министерство здравоохранения

"Халатность при поставке": Минздрав передал логистику вакцин от Covid-19 Recipe Plus и Magnum Medical

Люди в очереди за вакциной от Covid-19 ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Услуги по хранению и логистике вакцин от Covid-19 будут переданы АО Recipe Plus и ООО Magnum Medical, поскольку предыдущий поставщик складских и логистических услуг ООО Oribalt Riga не выполнил условия договора, сообщили агентству LETA в Минздраве.

В министерстве рассказали, что в течение суток после невыполнения положений договора были привлечены дополнительные перевозчики и в течение двух дней заключены новые договоры на складские и логистические услуги в трех регионах. Принцип двух поставщиков услуг важен для управления логистическими рисками, пояснили в Минздраве.

Логистика вакцин от Covid-19 после их доставки в Латвию организована путем разделения Латвии на три региона:

  • территория Риги и ее окрестностей,
  • территория на восток от Риги и
  • территория на запад от Риги.

Предприятие Magnum Medical, которое ранее заняло второе место в конкурсе поставщиков, возьмет на себя складские услуги, а также будет поставщиком логистических услуг (комплектация и доставка) на территории Латвии на восток от Риги.

Договор действует до 30 сентября 2022 года.

В свою очередь Recipe Plus будет предоставлять логистические услуги на территории Риги и ее окрестностей, а также на территории на запад от Риги до завершения новой процедуры закупок.

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