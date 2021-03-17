Ср, 17.03.2021
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Алексей Навальный из колонии
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Ограничения в Латвии: что нового рассказали ответственные чиновники

  • Перевощиков: уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии сравнялся со средним по ЕС
  • Шуплинска об обучении на воздухе: это не замена основного процесса образования
Иллюстративное фото ФОТО: Kseniia Zagrebaeva/Shutterstock.com

Сегодня, 17 марта, прошла пресс-конференция об ограничениях, которые будут действовать до Пасхи, чтобы целенаправленно снижать заболеваемость Covid-19.

В пресс-конференции приняли участие:

  • Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков;
  • Министр образования и науки Илга Шуплинска;
  • Руководитель Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш;
  • Заместитель госсекретаря Министерства экономики Раймонд Алексеенко;
  • Замдиректора Государственной канцелярии Инита Пауловича.

Видео: запись пресс-конференции

Перевощиков: уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии сравнялся со средним по ЕС

Уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии по-прежнему высок, несмотря на то, что наблюдалось его снижение, заявил сегодня на пресс-конференции эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

Уровень заболеваемости в Латвии сравнялся со средним уровнем в ЕС, и этому есть две причины - спад в Латвии и рост по Европе в целом.

По словам Перевощикова, снижение заболеваемости новым коронавирусом наблюдается практически во всех регионах Латвии и во всех возрастных группах, за исключением детей до девяти лет. Это можно объяснить активностью британского штамма вируса.

Он сообщил, что половина заболевших по-прежнему не могут назвать источник заражения, а вторая половина заражается дома и на рабочих местах. Значительно снизилась заболеваемость в социальных и медицинских учреждениях.

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Перевощиков призвал осторожно оценивать снижение заболеваемости, поскольку, как показывает опыт, бывают как краткосрочные, так и относительно долгие периоды стагнации или даже увеличения заболеваемости. В настоящее время в Латвии уже два дня подряд наблюдается рост заболеваемости. Семидневная кумулятивная заболеваемость увеличилась - 15 марта она составляла 180 случаев на 100 000 населения, а сегодня - 198,4.

12 марта в стационарах лечилось 642 пациента с коронавирусом, 16 марта - 693, и это также требует серьезного отношения.

Перевощиков рассказал, что распространение британского штамма вируса в Латвии происходит не так быстро, как в некоторых других европейских странах, однако с ним связан уже каждый четвертый случай заболевания. В Дании и других европейских странах этот штамм гораздо более распространен, что объясняет тенденцию к увеличению заболеваемости в нескольких странах ЕС.

Перевощиков также напомнил, что на прошлой неделе в Латвии был обнаружен еще один штамм вируса, что вызывает обеспокоенность у медиков - малоизученный угандийский штамм выявлен у семи человек в Лиепае. В настоящее время в Лиепае нет роста заболеваемости, однако ситуация требует особого внимания.

Эпидемиолог отметил, что заболеваемость падает в Ирландии, Великобритании, Португалии и Испании, а во многих других странах наблюдается рост.

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Также за последние две недели в Латвии в два раза увеличилось количество ввозных случаев коронавируса.

Шуплинска об обучении на открытом воздухе: это не замена основного процесса образования

Занятия формального и неформального обучения на открытом воздухе не заменяют основной образовательный процесс, однако во время таких занятий у школьников есть возможность быть в движении, общаться с ровесниками, уменьшить психоэмоциональное давление и повторить учебный материал в другом формате, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска.

Также во время занятий на открытом воздухе у учителей есть возможность пояснить школьникам непонятный материал.

Шуплинска напомнила, что все еще актуален региональный принцип, который разрешает очные занятия для учеников 1-4-х классов в тех самоуправлениях, где кумулятивная заболеваемость за 14 дней не превышает 250 случаев на 100 тыс. жителей.

Со следующей недели в список эпидемиологически безопасных самоуправлений войдут Аглонский, Айзпутский, Апский, Ауцский, Буртниекский, Цесисский, Иецавский, Екабпилсский, Коценский, Крустпилсский, Мазсалацский, Приекульский, Ропажский, Руенский, Саулкрастский, Скриверский, Терветский, Варкавский и Вецпиебалгский края.

Из списка исключены Циблский, Кулдигский, Неретский, Салский и Сейский края.

Критерию Министерства образования и науки о 14-дневном показателе заболеваемости на 100 000 населения соответствуют в настоящее время Аглонский, Айзпутский, Алсунгский, Апский, Ауцский, Буртниекский, Цесисский, Дурбский, Иецавский, Яунелгавский, Яунпиебалгский, Екабпилсский, Кандавский, Коценский, Крустпилсский, Мазсалацский, Мерсрагский, Ницский, Паргауйский, Павилостский, Плявиньский, Приекульский, Ропажский, Руцавский, Рундальский, Руиенский, Саулкрастский, Скриверский, Скрундский, Вецпиебалгский, Вецумниекский и Виеситский края, а также один крупный город - Екабпилс.

Новый список самоуправлений вступит в силу 22 марта.

Министр подчеркнула, что эффективность регионального принципа "безопасной школы" станет понятна на следующей неделе, когда поступит больше данных, однако родители, ученики и педагоги довольны возможностью проводить занятия для младших классов очно.

Шуплинска отметила, что дети, к сожалению, не могут постоянно соблюдать необходимую дистанцию и всегда носить маску правильно, но образовательный процесс стал более качественным, и после длительного дистанционного обучения дети стали более мотивированными, они лучше слушают учителя.

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