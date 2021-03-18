В США старенький Volvo продается за 20 миллионов долларов. В чем дело?

Если посмотреть на машину в рекламе сбоку, ничто не указывает на то, что темно-синий Volvo может стоить более двух тысяч долларов. Однако если взглянуть на транспортное средство спереди или сзади - цена, установленная продавцом, начинает казаться оправданной, потому что шведский универсал имеет персонализированные номерные знаки с четко и ярко написанным - NEW YORK.

Согласно информации портала duPont Registry Daily, отец продавца Volvo V70 приобрел специальный номерной знак в конце 1970-х, когда штат Нью-Йорк начал выпускать индивидуальные восьмисимвольные номерные знаки. С тех пор регистрационный знак устанавливался на различных автомобилях, но оставался в семье первоначального владельца.

ФОТО: duPont Registry Daily

"В конце семидесятых я посоветовал отцу приобрести этот номер. Я знал, что он особенный, но не осознавал, насколько...", - говорит продавец, который даже не стал указывать в объявлении, в каком техническом состоянии находится транспортное средство. Очевидно, это не имеет значения, ведь в данном случае продают именно металлическую табличку с буквами.