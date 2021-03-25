Даже после окончания режима ЧС, ограничения могут остаться

В законе укрепляются полномочия Кабинета министров в целях эпидемиологической безопасности, чтобы установить особые требования к торговым и другим видам экономических услуг, а также ограничения или запреты на спортивные мероприятия.

В законе также установлена норма, которая гласит, что для ограничения распространения инфекции Covid-19 на рабочем месте работодатель должен предоставить сотрудникам возможность удаленной работы, если это позволяют специфика работы. В свою очередь, если работа выполняется очно, работодатель обязан определить меры по ограничению распространения инфекции Covid-19 на рабочем месте, определить, кто несет ответственность за выполнение этих мер, а также предоставить сотрудникам с необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Кабинету министров также было делегировано право наложить запрет на ввоз на территорию Латвии видов животных, восприимчивых к заражению Covid-19, и продуктов животного происхождения этих видов.