Видео ⟩ "В ней бы и машина поместилась!" В Саласпилсском крае на дороге образовалась впадина

Она рассказала, что в Саласпилсском крае на въезде в лес, которого нет в списке муниципальных дорог, в воскресенье вечером образовалась впадина, диаметр которой изначально составлял 1,5-2 метра. Бальцербуле отметила, что это яма естественного происхождения - так называемая карстовая воронка.

"Саласпилсский край давно известен месторождениями гипса, а обрушение произошло недалеко от мест его добычи", - пояснил представитель думы.

Она также сообщила, что с учетом сложившейся ситуации, в срочном порядке на обоих концах дороги были установлены дорожные знаки "Въезд запрещен". Участок контролируется муниципальной полицией.

Очевидец, снимавший впадину на видео отметил, что яма настолько настолько глубокая, что "в ней бы и машина поместилась".

Видео: сюжет LTV Ziņas (на латышском языке)

"Завтра cпециалисты самоуправления обсудят, как засыпать яму", - сказала Бальцербуле.