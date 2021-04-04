ВИДЕО ⟩ Разгром "Спартака" и "Лиепаи", а также очередное спасение "Валмиеры"

Рига - Спартак 6:1

Действующий чемпион Латвии на открытии стадиона в Межапарке по всем статьям переиграл юрмальский "Спартак". Если после первого тайма счёт был 2:0 и, казалось, что после перерыва юрмальчане смогут навязать "Риге" борьбу, то во вторые 45 минут всё встало на свои места и рижане одержали уверенную победу.

Голами в составе "Риги" отметились Уэсли Ната, Данила Янов, Жан Лео и Стефан Милошефич, который оформил хет-трик. Единственный гол в составе "Спартака" на 55-й минуте забил Ричард Фрайдей.

Отметим, что "Рига" в текущем сезоне выиграла три матча из трёх, пропустив всего один мяч.

Даугавпилс - Метта 3:2

Второй субботний матч прошёл в Даугавпилсе на стадионе "Целтниекс", где местный "Даугавпилс" в упорной борьбе смог обыграть рижскую "Метту". Хозяева могли открыть счёт уже на 2-й минуте, но Валерий Афанасьев не реализовал 11-метровый удар.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл японский легионер "Даугавпилса" Юки Огаки. Семь минут спустя "Метта" сравняла счёт благодаря голу Юнуса Муриталы. Ещё три минуты спустя свой первый гол в текущем сезоне забил Давис Цуцурс, который снова вывел хозяев вперёд.

На 56-й минуте Муритала снова сравнял, вернув матчу интригу. Правда, уже на 64-й минуте рижане снова были в роли догоняющих - великолепный гол из-за пределов штрафной забил Исаак Норти, который и установил окончательный счёт.

РФШ - Лиепая 4:0

В первом матче воскресенья между РФШ и "Лиепаей" также хватало забитых голов, правда, все они побывали в воротах гостей.

Уже на 2-й минуте Артур Зюзин вывел хозяев вперёд. Вскоре мяч после удара Додо прошёл рядом со штангой РФШ, а на 20-й минуте бразилец нанёс удар в перекладину ворот рижской команды.

В конце первого тайма эмоции были напределе и в одном из эпизодов защитник "Лиепаи" Вадим Жулев сфолил на Петре Мареше. За это нарушение арбитр показал Жулеву вторую жёлтую карточку, оставив гостей в меньшинстве. Ещё до перерыва Жига Липушчек сумел удвоить преимущество РФШ.

Во втором тайме по разу в ворота "Лиепаи" гол забили Томаш Шимкович и Дарко Лемаич. Таким образом, РФШ одержала свою первую победу в текущем сезоне.

Валмиера - Вентспилс 1:0

Настоящий триллер случился в матче "Валмиеры" и "Вентспилса", в котором решающий гол был забит в концовке встречи. На 88-й минуте хозяевам поля удалось реализовать одну из своих многочисленных возможностей и после передачи Эрика Пунцулса гол в ворота "Вентспилса" забил японец Дайсуке Йокота.

После трёх туров ситуация в турнирной таблице выглядит следующим образом: "Рига" - 9 очков, "Даугавпилс" и "Валмиера" - по 7 очков, РФШ - 4 очка, "Лиепая" и "Спартак" - по 3 очка, Вентспилс - 1 очко, "Метта" - 0 очков.

Четвёртый тур "Вирслиги":