Екатерина Стриженова рассказала, как чувствует себя после падения

29 марта 53-летняя Екатерина Стриженова неудачно упала в прямом эфире передачи "Время покажет". Травма оказалась серьезной. Телеведущая все эти дни провела в больнице.

Стриженова рассказала, что она оступилась перед началом рекламной паузы и неудачно упала. Основной удар пришелся на руку. Рука тут же опухла и болела. Екатерина была госпитализирована в Боткинскую больницу.

"Я упала в нашей студии, просто оступилась. У нас там подиум и улетела, ударилась сильно - и попой, и головой, но основной удар пришелся на руку. Она сильно распухла - прям на глазах. Голова закружилась от боли. Наши ребята - молодцы, не растерялись, они привели врача из "Скорой", которая дежурила у Останкино, для другой какой-то программы. Мне быстро оказали помощь", - сказала Стриженова в видеобращении.

В больнице рентген показал, что перелом сложный - со смещением, с осколками. Телеведущей сделали операцию и поставили пластинку.

"Осколки косточек собрали, пластину поставили, пальцы шевелятся. Все ок!" - отметила она.

Врач объяснил телеведущей, что у нее стоит швейцарский титановый имплант. Очень качественный, который, в принципе, удалять и не надо.