Олимпийская призёрка: думаю, белорусские спортсмены поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом

Следователи считают, что действиями спортсменов "нанесён значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства".

С деятельностью БФСС связывают факт, что чемпионат мира по хоккею перенесли из Беларуси, а Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета.

"И действия НОК Беларуси, и обвинения нас во всех грехах сыграют большую роль. Возможно даже исключение Национального олимпийского комитета из членов МОК. Думаю, как результат, наши спортсмены поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом. И это уже не наша заслуга", - заявила Александра Герасименя во время стрима.