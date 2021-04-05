Олимпийская призёрка: думаю, белорусские спортсмены поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом
Трёхкратная призёрка Олимпиад Александра Герасименя и основатель гандбольного клуба Александр Опейкин - члены Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС), оказывающего помощь репрессированным спортсменам. Следственный комитет Беларуси возбудил против них уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК РБ - "Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", совершенные с использованием СМИ или интернета.