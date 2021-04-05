Пн, 5.04.2021
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Олимпийская призёрка: думаю, белорусские спортсмены поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом

Александра Герасименя ФОТО: Еврорадио​

Трёхкратная призёрка Олимпиад Александра Герасименя и основатель гандбольного клуба Александр Опейкин - члены Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС), оказывающего помощь репрессированным спортсменам. Следственный комитет Беларуси возбудил против них уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК РБ - "Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", совершенные с использованием СМИ или интернета. 

Следователи считают, что действиями спортсменов "нанесён значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства". 

С деятельностью БФСС связывают факт, что чемпионат мира по хоккею перенесли из Беларуси, а Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета. 

"И действия НОК Беларуси, и обвинения нас во всех грехах сыграют большую роль. Возможно даже исключение Национального олимпийского комитета из членов МОК. Думаю, как результат, наши спортсмены поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом. И это уже не наша заслуга", - заявила Александра Герасименя во время стрима.

Сами спортсмены находятся в Вильнюсе. Но к их родителям в день, когда были озвучены обвинения, пришли силовики с обысками.

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