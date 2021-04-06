"Моему персонажу бабы выносят мозг": Александр Ильин о новой комедии "Олег" на канале "Пятница!"

Олег - непутевый муж и отец. У него свой бар, в котором он проводит дни напролет. Он не занимается домашними делами, не следит за жизнью трех дочерей, в его мире запасы еды в холодильнике пополняются сами собой. Он живет на высоких скоростях и привык, что дом и семья держатся на жене. Но она неожиданно уезжает и оставляет его одного. Как рок-н-ролльный отец справится с хозяйством и воспитанием дочек?

Главного героя сериала сыграл Александр Ильин - звезда сериала "Интерны". По словам актера, образ главного героя он создавал вместе с режиссером:

"Мы встретились с Зауром (Заур Болотаев, режиссер сериала. - Прим. ред.), и он сказал мне, что придумал проект, где персонажу в моем исполнении, как бы это мягче сказать, бабы выносят мозг. Мол, есть завязка, и если я в деле, то будем крутить историю дальше, а если я откажусь, то ничего страшного не случится, просто он будет снимать что-нибудь другое. Конечно, мое эго не выдержало такого напора, и я согласился. Плюс мы с Зауром давно дружим и ценим друг друга как творческие единицы, поэтому я точно знал, что во всех отношениях на Заура можно положиться. И мы начали общение на тему этой идеи, на тему персонажа, стали думать, что это может быть за человечище такой, учитывая, помимо всего прочего, патлы и бороду, которые я обязан был сберечь для параллельного проекта, в котором я начал съемку до возникновения идеи "Олега", а закончил после окончания съемочного периода "Олега".

Черные очки, борода и длинные волосы - образ Олега отсылает к Джеффри Лебовски, герою культового фильма "Большой Лебовски".

Александр Ильин: "Когда я надел очки, у нас естественным образом возник в голове Лебовски, и мы подумали "О!". Но смысл был не в том, чтобы играть Лебовски, а в том, что Олег, конечно же, видел фильм "Большой Лебовски", и Лебовски во многом является его кумиром, главным образом в том, что он олицетворяет свободу от социальных предрассудков и семейного ига. В том, что он является человеком, которому удалось остаться "вне игры" и прекрасно себя чувствовать. При этом у Олега на другой чаше весов лежит любовь к жене и дочерям, которая перевешивают любые кайфы холостяцкой жизни. И вот они - качели, вот противоречие, которое может терзать Олега до бесконечности, а мы с вами с удовольствием за этим понаблюдаем".

Жену Олега сыграла Виолетта Давыдовская, а роли дочерей исполнили молодые актрисы Полина Федина, Ася Громова и Дарья Гущина.

Александр Ильин: "С Виолеттой мы в Щепке учились, на разных курсах, правда, но курсы наши были довольно дружны; и на съемках пересекались уже, поэтому в ней я не сомневался, тут "сюрпризов" быть не могло, да и не было в итоге, все классно. А вот с девчонками мы пересеклись впервые. И я волновался в этом смысле, потому что очень сложно найти хороших, соображающих в актерском плане детей, подростков, молодых девушек, не знаю, как их лучше называть, да еще чтобы чушь какую-нибудь не пороли постоянно - это же практически невозможно. А тут золото, а не девчонки!".