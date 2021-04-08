"Эксперимент" с живой очередью проведут в субботу. Он коснется людей только из приоритетных групп

Пилотный проект будет организован в центрах вакцинации в конференц-центре Atta и выставочном холле на Кипсале. В этих центрах в субботу планируется организовать вакцинацию людей из приоритетных групп без предварительной записи.

Люди смогут сделать прививки в порядке очереди. Здесь также можно будет получить консультацию врача и получить направление при наличии хронического заболевания. На месте справки для вакцинации смогут получить также родители тяжелобольных детей и люди, ухаживающие за тяжелобольными лицами.