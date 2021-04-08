Чт, 8.04.2021
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Алексей Навальный
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"Эксперимент" с живой очередью проведут в субботу. Он коснется людей только из приоритетных групп

Центр массовой вакцинации от Covid-19 в выставочном холле на Кипсале ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Эксперимент с живой очередью будет проведен в субботу, 10 апреля, в двух центрах массовой вакцинации от коронавируса в Риге, свидетельствует информация, подготовленная Минздравом к заседанию правительства.

Пилотный проект будет организован в центрах вакцинации в конференц-центре Atta и выставочном холле на Кипсале. В этих центрах в субботу планируется организовать вакцинацию людей из приоритетных групп без предварительной записи.

Люди смогут сделать прививки в порядке очереди. Здесь также можно будет получить консультацию врача и получить направление при наличии хронического заболевания. На месте справки для вакцинации смогут получить также родители тяжелобольных детей и люди, ухаживающие за тяжелобольными лицами.

Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что уже в ближайшие дни обещает организовать эксперимент со свободной очередью на вакцинацию от Covid-19.

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