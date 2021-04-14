Ср, 14.04.2021
Постановка вопроса неправильная - русские и латыши, важно - кто больше пострадал в Covid-кризис, а "Спутник V" - это лишь индикатор недоверия правительству. Сергей Крук, профессор Рижского университета им. П. Страдиня, медиа-эксперт
Сергей Крук, профессор Рижского университета им. П. Страдиня, медиа-эксперт
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Кто вам платит? ⟩ Covid-19 и государство: вопрос не в русских и латышах, а в том, кто больше пострадал

"Постановка вопроса неправильная - русские и латыши, важно - кто больше пострадал в Covid-кризис, а "Спутник V" - это лишь индикатор недоверия правительству", - в эфире дискуссионной передачи "Кто вам платит?" заявил профессор Рижского университета им. П. Страдиня, медиа-эксперт Сергей Крук, отвечая на вопрос, насколько эффективна коммуникация государства с русскоязычной частью населения в условиях пандемии.

Гости эфира:

Наталия Васильева, ассистент руководителя по коммуникации в Бюро вакцинации, в прошлом - ведущая и редактор новостей на Первом Балтийском канале; 

Сергей Крук - профессор Рижского университета им. П. Страдиня, медиа-эксперт.

Содержание эфира:

  • 00:00 Тревожный день в Латвии: заказное убийство и Covid-19. Какая связь?
  • 04:15 Даугавпилс - "недоразумение" или ловкий ход?
  • 10:51 Наталья Васильева - с Первого Балтийского канала в Бюро вакцинации - как и зачем? 
  • 18:00 "Зачем нам эта коммуникация, просто дайте Спутник" - о разнице аудитории в зависимости от языка
  • 20:42 Живая очередь для всех - что, как, и главное - КОГДА?
  • 24:42 Выбор желаемой вакцины - как в Латвии пытаются "обойти" систему?
  • 30:59 "В этом мы точно не виноваты!". История с обходом приоритетных групп - Бюро вакцинации ни при чем.
  • 36:25 "Это системный кризис". Сергей Крук о происходящем 
  • 38:52 Постановка вопроса неправильная - русские и латыши, важно - кто больше пострадал в Covid-кризис?
  • 46:43 "Спутник V" - это индикатор недоверия правительству, а не приверженность конкретной вакцине 

А еще нас можно слушать! 

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