Кто вам платит? ⟩ Covid-19 и государство: вопрос не в русских и латышах, а в том, кто больше пострадал

"Постановка вопроса неправильная - русские и латыши, важно - кто больше пострадал в Covid-кризис, а "Спутник V" - это лишь индикатор недоверия правительству", - в эфире дискуссионной передачи "Кто вам платит?" заявил профессор Рижского университета им. П. Страдиня, медиа-эксперт Сергей Крук, отвечая на вопрос, насколько эффективна коммуникация государства с русскоязычной частью населения в условиях пандемии.