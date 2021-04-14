Видео ⟩ В Илукстском крае замечен медведь-бегун

"Не только лодочники спешат на половодье. Медведь тоже!" - подписала свое видео Лига.

Половодье, или пятое время года, может длиться три месяца, за это время площадь затопления может составить более 20 км2, что привлекает лодочников и орнитологов с о всех краев страны.

Половодье особенно заметно в Бебрене и Двиете. 1

Бурого медведя заметили в волости Бебрене, недалеко от информационного центра Двиете. На видео зафиксировано, как медведь на большой скорости пересекает поле. Затем он направился в сторону Пилскалне, убежав в лес.

Видео: медведь в Илукстском крае

"Увидел его и побежала домой за телефоном. Руки дрожали от волнения. Это все-таки не обычное зрелище. Медвежьи следы недавно были зафиксированы охотниками в Двиетском лесу. Возможно, это то же самое животное", - допустил наблюдатель за медведями Атис Муйжниекс.

Бенита Штрауса, сотрудница информационного центра Долины Двиете, считает, что в природе все возвращается в равновесие.

"Медведей здесь наблюдали еще 35 лет назад, прошлым летом несколько раз видели следы, а около месяца назад были получены фотографии следов с озера Илзе. Мы можем только радоваться разнообразию природы в Селии", - сказал Штрауса.

На пойменных лугах Двиете уже 15 лет пасутся стада диких лошадей и коров, но и о них беспокоиться не стоит. "Коровы и лошади живут стадами, поэтому у них не будет проблем. Медведь не будет рисковать приближаться к такому большому стаду, а животные должны будут понимать, как защищаться", - сказал Штрауса.

Этой весной бурого медведя уже наблюдали и в других местах Селии - 16 марта представители охотничьего клуба Leimaņi Лейманской волости Екабпилсского края засняли медведя на установленную ими камеру, а 24 марта на территории охотничьего коллектива Province в Виеситской волости, медведь кормился из кормушки для лесных животных, о чем свидетельствует видеозапись. Пока нет официальной информации о том, мог ли это быть одна и та же особь.