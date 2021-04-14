"Нельзя гарантировать, что преступники не покинули Латвию". Полиция об убийстве в Пурвциемсе

Как рассказал глава МВД Сандис Гиргенс, убийство, произошедшее этим утром, очень тщательно расследуется. Все спецслужбы отреагировали на должном уровне, ресурсы были мобилизованы и в соцсетях.

Собираются доказательства и проводятся другие процедуры. Привлечены самые квалифицированные силы. Работает не только полиция, но и Погранохрана и другие службы.

"Я надеюсь на Госполицию, я надеюсь на все службы, я надеюсь, что это убийство будет раскрыто", - сказал он. 2

Произошедшее у Дома мебели убийство подтвердил и глава Госполиции Арманд Рукс. Он рассказал, что автомобиль жертвы выехал на улицу Гунара Астрас из жилого массива, убийцы перегородили ему дорогу и расстреляли из автоматического оружия.

Рукс сообщил, что в преступлении могли участвовать по меньшей мере трое нападавших. Сначала Беззубов был тяжело ранен, но смог продолжить движение и попытался протаранить машину нападавших, однако вскоре он скончался.

Полиция получила информацию об убийстве в 7:50, а уже в 8:03 было объявлено о блокировании района с привлечением всех сотрудников полиции Рижского региона к перехвату преступников. 2

"В настоящее время на всей территории Латвии работают тысячи сотрудников Госполиции - многие были отозваны из отпусков", - сообщил Рукс, подчеркнув, что свидетели уже опрошены, а также получено много записей с видеорегистраторов, которые жители активно присылают в полицию.

Сразу же был блокирован район, к этому привлекли все силы - сначала в Риге, а потом проверки начали проводить по всей Латвии.

Он призвал жителей не беспокоиться, так как действия преступников были направлены против определенного лица, поэтому остальные люди могут чувствовать себя в безопасности, однако в случае, если вы заметите что-то подозрительное, необходимо обращаться в полицию.

Рукс отметил, что одна из версий - заказное убийство, которое может быть связано с профессиональной деятельностью погибшего, но не исключает и других версий.

Глава Госполиции также указал, что не может гарантировать, что преступники не покинули Латвию, однако полиция максимально перекрыла дороги и сделала все, чтобы они не смогли покинуть страну. 2

Министр внутренних дел Гиргенс обратится и к правительству с просьбой оценить улучшение работы структур МВД.

Он также отметил, что сейчас 21-й век, век технологий, и спецслужбы должны быть оснащены на должном уровне, так как информация - один из важнейших аспектов.

Напомним, сегодня, 14 апреля, Государственная полиция получила информацию об особо тяжком преступлении в рижском районе Пурвциемс - был застрелен человек, который скончался на месте. По имеющейся в распоряжении LTV информации, в результате нападения погиб футбольный агент Роман Беззубов.

Пользователи социальных сетей разместили фотографии с места происшествия, на которых видно, что преступление произошло возле Дома мебели и спортивного клуба Lemon Gym. На кадрах запечатлен автомобиль Volkswagen Touareg, рядом лежит тело погибшего. На стеклах автомобиля видны повреждения, вероятно, следы от пуль.

Скорее всего, машина двигалась по улице Гунара Астрас и после нападения проломила забор на автостоянке у указанного торгового центра и клуба.

Сообщается, что убийцы футбольного агента передвигались на черном BMW X5, возможно - с российскими номерами