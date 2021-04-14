История с "выбором вакцины" в Даугавпилсе дала результат: больница "расписала" все дозы

"Я доволен. Мы за два дня расписали 300 доз. Главное, чего мы хотели - повысить активность населения. И нам это удалось. Два дня назад у меня было 250 доз Vaxzevria (производства AstraZeneca) и 54 дозы Pfizer/BioNTech. И при этом в день записывалось 10-15 человек, не больше. Понятно было, что вакцины могут пропасть, а это недопустимо. И я предложил выбор, я рискнул. В законодательстве нет запрета на выбор!

Мы хотели посмотреть, будет ли положительный эффект. Так вот: он есть, люди звонят до сих пор, чуть ли не выездные бригады просят для групповой вакцинации.

Я считаю, что поступил правильно, и уже отправил письма в Национальную службу здравоохранения и Даугавпилсскую городскую думу, где изложил свое видение ситуации", - заявил порталу глава больницы Григорий Семенов.

По его словам, впервые за долгое время он увидел на лицах работников больницы, занимающихся вакцинацией, улыбки.

Семенов ответил, что теперь больница планирует пойти немного другим путем:

"Пусть люди, записываясь на вакцинацию, высказывают свое мнение - какую вакцину они хотят. По крайней мере, мы будем знать, что у них в головах. Это тоже неплохо.

Ведь метания могут быть разными. Вначале многие не хотели Pfizer/BioNTech, ждали из Оксфорда Vaxzevria (от AstraZeneca). Позже история с тромбами после прививки AstraZeneca привела к скачку популярности Pfizer и массовому отказу от AstraZeneca. Что дальше будет, мы не знаем. Пожелания же людей мы постараемся учитывать при заказе вакцин, чтобы потом не выливать их в мусорки".

Напомним, 12 апреля на сайте Даугавпилсской региональной больницы появилась информация о том, что у людей, которые придут на вакцинацию в ДРБ, будет возможность выбрать вакцину. На следующий день на пресс-конференции в Даугавпилсской городской думе вице-мэр Ливия Янковска сообщила прессе о том, что в Даугавпилсе учителя, вакцинация которых началась на этой неделе, также смогут выбрать вакцину.