Павлютс: оставшиеся запасы AstraZeneca будут использованы для вакцинации приоритетных групп

Таков был его ответ на вопрос о возможности доставить дополнительные дозы вакцины в центры вакцинации.

Министр отметил, что остальные дозы вакцины находятся в различных медучреждениях и предусмотрены для вакцинации приоритетных групп. На этой неделе, по словам Павлютса, семейным врачам был доставлен полный объем затребованных вакцин.

"Если до 80 доз, то все Moderna, если больше, то дополнительно AstraZeneca. Всем будет, чем вакцинировать", - пояснил он. 2

Павлютс напомнил, что параллельно по-прежнему проходит вакцинация приоритетных групп. По его словам, только в Лиепае вчера были вакцинированы 715 учителей.