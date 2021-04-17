Сб, 17.04.2021
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Евгения Петрова, предприниматель

Павлютс: оставшиеся запасы AstraZeneca будут использованы для вакцинации приоритетных групп

Даниэль Павлютс ФОТО: Zane Bitere / LETA

Оставшиеся после этих выходных, на которых разрешена вакцинация от Covid-19 всех желающих, вакцины производителя AstraZeneca останутся в небольшом количестве и будут использоваться для вакцинации приоритетных групп, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс в Twitter.

Таков был его ответ на вопрос о возможности доставить дополнительные дозы вакцины в центры вакцинации.

Министр отметил, что остальные дозы вакцины находятся в различных медучреждениях и предусмотрены для вакцинации приоритетных групп. На этой неделе, по словам Павлютса, семейным врачам был доставлен полный объем затребованных вакцин.

"Если до 80 доз, то все Moderna, если больше, то дополнительно AstraZeneca. Всем будет, чем вакцинировать", - пояснил он.

Павлютс напомнил, что параллельно по-прежнему проходит вакцинация приоритетных групп. По его словам, только в Лиепае вчера были вакцинированы 715 учителей.

Как сообщили агентству LETA в бюро вакцинации, в субботу до 11:00 в возьми центрах массовой вакцинации семи городов - Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Резекне, Елгавы, Юрмалы и Цесиса - прививку от Covid-19 получили около 3000 человек. Во всех центрах массовой вакцинации жители получают вакцину AstraZeneca.

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