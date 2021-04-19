Пятый тур "Вирслиги" завершился уверенной победой "Валмиеры"

Матч завершился победой подопечных Тамаза Пертии со счётом 2:0.

В первые 20 минут матча в действиях хозяев было много брака и взаимного недопонимания, но "Спартаку" это не помогло, так как команда в основном предпочитала играть в центре поля.

Хозяева открыли счёт на 21-й минуте благодаря голу Ибрагима Сов с острого угла, а на 34-й минуте "Валмиера" усилиями Раймонда Кроллиса сумела удвоить своё преимущество. Для латвийского нападающего этот гол стал четвёртым в текущем сезоне.

Второй тайм также остался за футболистами "Валмиеры", которые имели несколько возможностей довести счёт до крупного, но подводила реализация, а иногда и отсутствие везения. 2:0 - уверенная победа клуба из Видземе.

Напомним, до этого в пятом туре "Рига" разгромила "Даугавпилс" (4:0), "Метта" неожиданно отобрала очки у РФШ (3:3), а "Вентспилс" потерпел домашнее поражение от "Лиепаи" (0:1).

Турнирная таблица после пяти туров:

Рига - 13 очков Валмиера - 13 очков Даугавпилс - 10 очков РФШ - 8 очков Лиепая - 6 очков Спартак - 3 очка Метта - 2 очка Вентспилс - 1 очко

Шестой тур "Вирслиги":

24 апреля, 15:00, "Даугавпилс" - "Лиепая"

24 апреля, 19:00, "Метта" - "Валмиера"

25 апреля, 15:00, "Спартак - "Вентспилс"

25 апреля, 17:15, "Рига" - РФШ