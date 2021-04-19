Пятый тур "Вирслиги" завершился уверенной победой "Валмиеры"
В понедельник, 19 апреля, состоялся последний матч пятого тура чемпионата Латвии по футболу, в котором "Валмиера" обыграла юрмальский "Спартак".
В понедельник, 19 апреля, состоялся последний матч пятого тура чемпионата Латвии по футболу, в котором "Валмиера" обыграла юрмальский "Спартак".
Матч завершился победой подопечных Тамаза Пертии со счётом 2:0.
В первые 20 минут матча в действиях хозяев было много брака и взаимного недопонимания, но "Спартаку" это не помогло, так как команда в основном предпочитала играть в центре поля.
Хозяева открыли счёт на 21-й минуте благодаря голу Ибрагима Сов с острого угла, а на 34-й минуте "Валмиера" усилиями Раймонда Кроллиса сумела удвоить своё преимущество. Для латвийского нападающего этот гол стал четвёртым в текущем сезоне.
Второй тайм также остался за футболистами "Валмиеры", которые имели несколько возможностей довести счёт до крупного, но подводила реализация, а иногда и отсутствие везения. 2:0 - уверенная победа клуба из Видземе.
Напомним, до этого в пятом туре "Рига" разгромила "Даугавпилс" (4:0), "Метта" неожиданно отобрала очки у РФШ (3:3), а "Вентспилс" потерпел домашнее поражение от "Лиепаи" (0:1).
Турнирная таблица после пяти туров:
Шестой тур "Вирслиги":
Напомним, накануне пятого тура "Вирслиги" Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Латвийскую федерацию футбола (ЛФФ) допустить к участию в чемпионате Латвии команду "Ноа" из Юрмалы.
Позднее на официальном сайте ЛФФ появилась информация, что "Ноа" будет допущена до чемпионата Латвии, начиная с шестого тура, который запланирован на 24 и 25 апреля.