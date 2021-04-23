Бывшая сотрудница прокуратуры и политзаключенный: лав стори по-белорусски

Я тоже на днях получила охотничье удостоверение. Так что Женины увлечения я разделила.
- Вас тоже задерживали, когда развивалась история с первым уголовным делом. Его выпустили - вас задержали. Как это было?
- Меня не задерживали, а допросили. Приехали с обыском, потом: "Проедемте с нами". Потом - я в КГБ, а потом - в следствии.
- Успели пожалеть, с кем связались?
- Да нет. Евгений всегда говорил, что в нашей стране кого угодно могут задержать на трое суток. Я смеялась, мол, ну нельзя же просто так задержать человека, возбудить дело просто так. Но когда эти процессы в стране обострились, то розовые очки, конечно, упали. А насчет задержаний я понимала, что ни мне, ни Жене скрывать нечего. Хотя эмоциональный шок, конечно, был: я не знала, как себя вести в такой ситуации.
- Так, может, уже рекомендации составите для тех женщин, чьих парней и мужей забирают?
- Надо чем-то заниматься, погружаться в работу, не сидеть без дела. Работать и работать. Я когда сяду отдохнуть, возьму в руки телефон, то начинает накрывать. Поэтому стараюсь быть в движении, тогда и день скорее проходит.
- Кто сейчас вас поддерживает?
- Со всех возможных сторон поддержка, сопереживание. И мне, и его семье. Говорят, что человек чести, о нем никто не говорит плохо, из него никогда не сделают в глазах общества того, кем его хотят представить. Это человек правды, а таких людей всегда уважают.
- Бывшие сослуживцы его поддерживают?
- Нет. Наверное, внутри они солидарны, но не проявляют, потому что боятся.
- Почему? Вы же работали вместе.
- На самом деле, мои коллеги очень хорошо ко мне относились, я их любила, всех абсолютно, меня вечно награждали, повышали. Ну а сейчас такая ситуация - даже строчку боятся написать.
- Когда это все закончится?
- Да хочется, чтобы поскорее закончилось, очень непросто жить, когда не планируешь дольше, чем на день. Этого мне хочется как человеку. Позавчера я еще думала, что дело закроют, а они новое заводят.
- После того как Евгений первый раз вышел из СИЗО, от сердца отлегло?
- Были такие мысли, но Женя говорил, что это не всё и что расслабляться не стоит.
- Сколько морально готовы его ждать?
- А как поддерживать политзаключенных?
- После того как Женя первый раз вышел из СИЗО, рассказывал, как приятно получать кипы писем. Тех, кто за решеткой и лишен социального контакта, думаю, накрывают такие минуты, когда кажется, что ты один. А поддержка извне, от знакомых и незнакомых, сильно мотивирует и дает сил. Так что главная вещь, которая поддержит и его, и остальных - это письма. Им важно понимать, что о них помнят.