Бывшая сотрудница прокуратуры и политзаключенный: лав стори по-белорусски

"Сказать, что их было много - не сказать ничего. Я читала эти подробности, у меня не шли на работу ноги". К тому же начальство намекало, что она встречается "не с тем парнем". Парень - политзаключенный Евгений Юшкевич. Бывший следователь прокуратуры, который ушел в IT. После августовских событий он организовал проект bychange по переобучению силовиков и госслужащих, потерявших работу из-за своей гражданской позиции. В ноябре прошлого года его арестовали в первый раз, затем, после небольшого периода на свободе - во второй.

- Как вы познакомились?

- Евгений нашел меня в соцсетях. Подписался, следил, перекидывались парой слов, мол, он меня видел в прокуратуре, когда еще служил. А потом как-то из отпуска в Сербии прислал на работу открытку с комплиментом и не подписался, но я поняла, что это он. Ну и мы как-то ближе начали дружить, стали видеться каждый день.

- Чем покорил?

- Интересный человек, сильный, храбрый. Он умеет поразить, к нему тянет. Он всегда на стороне правды… Да и невозможно сказать, за что ты человека любишь. Любишь - и всё тут.

Жили самой обычной жизнью. Работали, любили, планировали будущее. Мы и две наши собаки.

- Предложение не делал?

- Нет. Но пусть попробует не сделать предложение, когда второй раз выйдет из СИЗО!

- Говорили ли о нем в прокуратуре?

- Мне намекали, что я не с тем человеком дружу. Но, конечно, ощущение было, что что-то здесь не так. Я же вижу его каждый день. Я же его знаю. А то, о чем "предупреждают" - это воспаленные фантазии. Я рассказала об этом Жене, на что он мне ответил: "О твоей работе слышать ничего не хочу, спрошу - ударишь".

- Почему ушли из прокуратуры?

- В прошлом году я получила диплом, планировала аттестовываться, но летом "что-то пошло не так". Я работала с документами - регистрировала жалобы на действия милиции. Сказать, что их было много - не сказать ничего. Я читала эти подробности, у меня не шли на работу ноги. И тоже, зачем такая работа, где нужно выбирать, с кем общаться, а с кем нет? Женя меня вдохновил своим примером, и я записалась на курсы IT. Из прокуратуры уволилась, отпустили без проблем.

- Сейчас в IT работаете?

- Я переучилась на бизнес-анализ и стажируюсь.

- А вы, кстати, не родственница тех самых Эйсмонтов?

- Нет, просто фамилии совпадают.

- В вашем Instagram много собак. Это совместное хобби?