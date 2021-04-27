Ср, 28.04.2021
Первое, о чем ты думаешь с утра, а где я вчера легла спать. Во-вторых, это быт. Ты живешь в кабине. Туалет надо искать, душ надо искать, где постирать надо искать. Я же катаюсь не один день. Самый маленький рейс - это два месяца. Татьяна Полякова, дальнобойщица
Татьяна Полякова, дальнобойщица

Кому-то повезло: 4 самых моногамных знака Зодиака

ФОТО: unsplash.com/@marilezhava

В то время как одни предпочитают флиртовать и заводить отношения на одну ночь или крутить романы с несколькими партнерами одновременно, есть люди, которые в отношениях, наоборот, ценят стабильность. Если вы хотите найти постоянного и верного партнера, советуем ознакомиться с характеристиками представителей нескольких знаков Зодиака, которые, по мнению астрологов, предпочитают моногамные отношения.

Рак

Раки предпочитают встречаться с теми людьми, с которыми можно построить серьезные и преданные отношения. Они вкладывают в свою вторую половинку буквально все - и сердце, и душу.

Представители этого знака Зодиака настолько преданные партнеры, что могут даже показаться несколько навязчивыми. Но именно такая непоколебимая преданность и делает их моногамными.

Козерог

Козероги тоже предпочитают в отношениях моногамию, поскольку она как нельзя лучше отражает особенности их характера. Это очень традиционные люди, которые не приемлют свободных отношений.

Козероги - преданные и честные и ожидают от партнера того же в ответ. Они преданны во всем, что делают, и предпочитают сразу заводить серьезные отношения со своей потенциальной родственной душой, а не тратить время на мимолетные удовольствия.

Лев

Львы выбирают моногамные отношения, поскольку очень ценят преданность и верность. И эта их черта настолько сильно выражена, что порой может сделать их склонными к зависти или ревности.

Во внутреннем мире представителей данного знака Зодиака происходит много всего, а потому распылять свои романтические интересы между несколькими людьми сразу им кажется пустой тратой энергии и времени.

Будь то просто свидание или брак, рожденные под этим знаком люди предпочитают постоянные и верные отношения, полные искренности.

Дева

Девы всегда полностью посвящает себя любому делу, и романтические отношения здесь не исключение. Это врожденные перфекционисты, а потому когда они с кем-то встречаются, то относятся к партнеру крайне серьезно.

Моногамные отношения соответствуют базовым личностным качествам Дев - верности и стремлению делать все как можно лучше.

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