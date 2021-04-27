Кому-то повезло: 4 самых моногамных знака Зодиака

Рак
Раки предпочитают встречаться с теми людьми, с которыми можно построить серьезные и преданные отношения. Они вкладывают в свою вторую половинку буквально все - и сердце, и душу.
Представители этого знака Зодиака настолько преданные партнеры, что могут даже показаться несколько навязчивыми. Но именно такая непоколебимая преданность и делает их моногамными.
Козерог
Козероги тоже предпочитают в отношениях моногамию, поскольку она как нельзя лучше отражает особенности их характера. Это очень традиционные люди, которые не приемлют свободных отношений.
Козероги - преданные и честные и ожидают от партнера того же в ответ. Они преданны во всем, что делают, и предпочитают сразу заводить серьезные отношения со своей потенциальной родственной душой, а не тратить время на мимолетные удовольствия.
Лев
Львы выбирают моногамные отношения, поскольку очень ценят преданность и верность. И эта их черта настолько сильно выражена, что порой может сделать их склонными к зависти или ревности.
Во внутреннем мире представителей данного знака Зодиака происходит много всего, а потому распылять свои романтические интересы между несколькими людьми сразу им кажется пустой тратой энергии и времени.
Будь то просто свидание или брак, рожденные под этим знаком люди предпочитают постоянные и верные отношения, полные искренности.
Дева
Девы всегда полностью посвящает себя любому делу, и романтические отношения здесь не исключение. Это врожденные перфекционисты, а потому когда они с кем-то встречаются, то относятся к партнеру крайне серьезно.
Моногамные отношения соответствуют базовым личностным качествам Дев - верности и стремлению делать все как можно лучше.