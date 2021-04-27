Почему некоторые люди не испытывают побочных эффектов от вакцины?

Закономерный вопрос: если побочные эффекты вакцины показывают, что иммунная система работает должным образом, то отсутствие побочных эффектов указывает на то, что иммунная система не в порядке?

Не беспокойтесь, это не так. Во время клинических испытаний вакцины Pfizer 50% участников не испытывали побочных эффектов, но иммунитет к вирусу в итоге получили 90% участников. В свою очередь, побочные эффекты вакцины Moderna испытал лишь каждый десятый привитый, а иммунитет получили 95% вакцинированных, пишет издание The Conversation.

Это можно объяснить, если посмотреть на то, как иммунная система вырабатывает иммунитет к вирусу после вакцинации.

В большей части вакцин против Covid-19 используется белок вируса, взятый из внешнего слоя коронавируса. Таким образом имитируется естественная вирусная инфекция, вызывая иммунный ответ.

Ветвь иммунной системы, называемая врожденным иммунитетом, почти сразу же реагирует на вирусный белок, начиная бороться с ним. В организме начинается воспаление с признаками жара и боли. Таким образом, именно врожденная иммунная реакция вызывает наиболее частые побочные эффекты через день или два после вакцинации.

Продолжительный иммунитет, который также является целью вакцинации, достигается только после адаптивной (приобретенной) иммунной реакции. В результате адаптивного иммунитета в организме появляются Т-клетки и антитела, которые защищают от инфекции, если вирус снова попадает в организм.

В отличие от врожденного иммунитета приобретенный иммунитет не может вызывать воспалений, однако недавние исследования показали, что он все же участвует в этом процессе. У некоторых людей реакции обоих этих иммунитетов проявляются как побочные эффекты, а у других просто не так ярко выражены, чтобы их можно было заметить. В любом случае иммунная система работает и иммунитет против вируса в целом обеспечен.

Что вызывает разные иммунные реакции?

Ученые отметили, что люди старше 65 лет реже испытывают побочные эффекты после вакцинации. Это может быть связано с ухудшением работы иммунной системы в связи с возрастом. Однако это также может быть связано с более низким уровнем антител. В любом случае иммунитет против вируса есть и у пожилых людей.

Пол также имеет значение. В одном исследовании ученых сообщалось, что 79% тех, кто сообщал о побочных эффектах, были женщины. Это может быть связано с тестостероном, который способен уменьшать воспаление.

Более легкие побочные эффекты вакцины также могут испытывать и люди, страдающие хроническими воспалительными заболеваниями, например, такими как ревматоидный артрит, воспалительное заболевание кишечника или рассеянный склероз.