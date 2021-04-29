Правозащитник: еще немного, и Беларусь превратится в аналог Северной Кореи в Европе

"Мы предупреждали международное сообщество, что авторитарная власть готова применить все репрессивные механизмы, - сказал Беляцкий. - Но и мы не ожидали того масштаба репрессий, которые обрушились на общество в августе 2020 года и продолжаются. Убийства, сотни раненых, тысячи людей, перенесших пытки и издевательства". По мнению Беляцкого, в стране - правовой дефолт и фактически военное положение. Происходящее правозащитник назвал "цивилизационной гуманитарной катастрофой".

"На глазах у демократического Запада уничтожается гражданское общество. Еще немного, и Беларусь превратится в аналог Северной Кореи в Европе и станет источником постоянной нестабильности и угрозы миру в регионе",

предупреждает Беляцкий.

В марте прошлого года ОБСЕ наградила ПЦ "Весна" премией "Защитник демократии" "за миссию по защите прав человека в Беларуси и построению справедливого и демократического общества для всех граждан". Но церемония вручения премии тогда не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Беляцкий отметил, что премия, которой правозащитный центр наградили прошлой весной, когда "еще ничто в Беларуси не предвещало грядущего общественно-политического кризиса", в какой-то степени подводила итоги 25-летней работы "Весны": борьбу за честные выборы, за право на мирные собрания и распространение информации, за кампанию против смертной казни, за сотни образовательных и просветительских правозащитных мероприятий.

"Мы постоянно предупреждали международное сообщество о том, что в Беларуси не происходит никаких серьезных реформ и что авторитарная власть в случае угрозы для себя всегда будет готова применить все имеющиеся у нее репрессивные механизмы, - продолжил Беляцкий. - Но и мы не ожидали того масштаба репрессий, которые обрушились на белорусское общество в августе 2020 года и которые продолжаются до сегодняшнего дня. Убийства, сотни раненых, тысячи людей, перенесших пытки и издевательства. Лукашенко и его окружение проигнорировали справедливые требования миллионов белорусов о проведении честных выборов, о наказании виновных в преступлениях против человечности и об освобождении политических заключенных".

По мнению Беляцкого, в стране сейчас правовой дефолт и фактически необъявленное военное положение.

"В Следственный комитет по фактам пыток и нечеловеческого обращения обратилось несколько сотен белорусских граждан. В результате не было возбуждено ни одного уголовного дела по расследованию, и наоборот, возбуждены уголовные дела против заявителей. Власти покрывают преступления силовиков, а также провластных активистов из ближайшего окружения Лукашенко, замешанных в преступлениях", - подчеркнул он.

Беляцкий отметил, что в стране запрещена любая гражданская активность, сотни политзаключенных томятся в тюрьмах, практически каждый день возбуждаются новые уголовные дела.