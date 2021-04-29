Чт, 29.04.2021
Подростки совсем с ума сошли, кто знает, где они взяли машину, украли ее у отца или где Дворник Игорь о подростках, угнавших BMW X5 и повредивших несколько машин
Дворник Игорь о подростках, угнавших BMW X5 и повредивших несколько машин
1

Правозащитник: еще немного, и Беларусь превратится в аналог Северной Кореи в Европе

После вручения премии в посольстве Швеции в Минске ФОТО: t.me/viasna96

Белорусские правозащитники призывают демократические страны оказать помощь белорусскому народу и максимальное давление на режим, заявил председатель лишенного регистрации правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий во время награждения его и его заместителя Валентина Стефановича премией "Защитник демократии - 2020". 

"Мы предупреждали международное сообщество, что авторитарная власть готова применить все репрессивные механизмы, - сказал Беляцкий. - Но и мы не ожидали того масштаба репрессий, которые обрушились на общество в августе 2020 года и продолжаются. Убийства, сотни раненых, тысячи людей, перенесших пытки и издевательства". По мнению Беляцкого, в стране - правовой дефолт и фактически военное положение. Происходящее правозащитник назвал "цивилизационной гуманитарной катастрофой".

"На глазах у демократического Запада уничтожается гражданское общество. Еще немного, и Беларусь превратится в аналог Северной Кореи в Европе и станет источником постоянной нестабильности и угрозы миру в регионе",

1

предупреждает Беляцкий.

В марте прошлого года ОБСЕ наградила ПЦ "Весна" премией "Защитник демократии" "за миссию по защите прав человека в Беларуси и построению справедливого и демократического общества для всех граждан". Но церемония вручения премии тогда не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Беляцкий отметил, что премия, которой правозащитный центр наградили прошлой весной, когда "еще ничто в Беларуси не предвещало грядущего общественно-политического кризиса", в какой-то степени подводила итоги 25-летней работы "Весны": борьбу за честные выборы, за право на мирные собрания и распространение информации, за кампанию против смертной казни, за сотни образовательных и просветительских правозащитных мероприятий.

"Мы постоянно предупреждали международное сообщество о том, что в Беларуси не происходит никаких серьезных реформ и что авторитарная власть в случае угрозы для себя всегда будет готова применить все имеющиеся у нее репрессивные механизмы, - продолжил Беляцкий. - Но и мы не ожидали того масштаба репрессий, которые обрушились на белорусское общество в августе 2020 года и которые продолжаются до сегодняшнего дня. Убийства, сотни раненых, тысячи людей, перенесших пытки и издевательства. Лукашенко и его окружение проигнорировали справедливые требования миллионов белорусов о проведении честных выборов, о наказании виновных в преступлениях против человечности и об освобождении политических заключенных".

По мнению Беляцкого, в стране сейчас правовой дефолт и фактически необъявленное военное положение.

1

"В Следственный комитет по фактам пыток и нечеловеческого обращения обратилось несколько сотен белорусских граждан. В результате не было возбуждено ни одного уголовного дела по расследованию, и наоборот, возбуждены уголовные дела против заявителей. Власти покрывают преступления силовиков, а также провластных активистов из ближайшего окружения Лукашенко, замешанных в преступлениях", - подчеркнул он.

Беляцкий отметил, что в стране запрещена любая гражданская активность, сотни политзаключенных томятся в тюрьмах, практически каждый день возбуждаются новые уголовные дела.

"Под удар попадают активисты избирательных штабов, политики, блогеры, преподаватели и врачи, несовершеннолетние и многодетные матери, представители национальных меньшинств и священники, журналисты, адвокаты и правозащитники, - сказал председатель "Весны". - Десятки тысяч белорусских граждан вынуждены были эмигрировать, опасаясь за свою свободу и здоровье. Чудовищное давление на белорусское общество продолжается. Недавно министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти намерены полностью уничтожить гражданское общество в Беларуси".

По информации Беляцкого, только в марте нынешнего года по политическим мотивам было задержано 1.139 человек, 105 осуждено по политически мотивированным уголовным делам, из них 79 человек заключены в тюрьму. "Год назад в Беларуси было трое политических заключенных. Сегодня их более 350, и это число постоянно растет", - отметил правозащитник.

Под удар попал и ПЦ "Весна", напомнил Беляцкий. "Четверо моих коллег из "Весны" уже несколько месяцев сидят в тюрьме. В феврале было возбуждено уголовное дело против членов "Весны", прошли десятки обысков, многие мои коллеги, и я в том числе, вызывались на допросы, - сказал он.

- Существует угроза, что многие из нас в ближайшее время окажутся в тюрьме. Обвинения властей против правозащитников абсурдны. Нас преследуют за нашу правозащитную деятельность, за то, что мы помогаем репрессированным, собираем факты о пытках, обнародуем информацию о нарушениях прав человека в стране".

1

Происходящее в Беларуси правозащитник назвал "цивилизационной гуманитарной катастрофой". "На глазах у демократического Запада планомерно уничтожается гражданское общество. Осталось еще немного, и Беларусь превратится в аналог Северной Кореи в Европе и станет источником постоянной нестабильности и угрозы миру в регионе", - предупредил Беляцкий. Он призвал демократические страны "оказать всевозможную помощь белорусскому народу, оказать максимальное давление на белорусский режим с требованием остановить политические репрессии и начать переговоры с гражданским обществом". "Белорусский колокол сейчас постоянно стучит в сердце Европы", - заявил он.

Премия "Защитник демократии" была учреждена делегациями Канады, Дании, Черногории, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, США и Великобритании в ОБСЕ. Она вручается за выдающийся вклад в продвижение демократии и защиту прав человека.

НАВЕРХ
Back