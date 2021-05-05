Ср, 5.05.2021
Если кто-то раскачивает правительство - я думаю, жители это хорошо помнят и знают, кто это делает. Эгил Левитс
Эгил Левитс
1

Кто вам платит? ⟩ "Матушке Латвии все дети дороги": а что на деле?

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

​Латвия на распутье - с одной стороны, Конституционный суд принял знаковое решение о том, что государство обязано защищать и поддерживать в том числе семьи однополых партнеров, пояснив, что "матушке Латвии все дети дороги". С другой стороны - Сейм дал ход инициативе Национального объединения определить брак исключительно как "союз между мужчиной и женщиной". Оба события подсветили вопросы принятия и нетерпимости в нашем обществе.

В 18:00 смотрите очередной эфир "Кто вам платит?" - на этот раз о гомофобии, уважении и правовом поле отношений в современной Латвии.

Гости эфира:

  • Денис Ханов - профессор Рижского университета им. Страдиня;
  • Каспар Залитис - член правления общества Mozaīka.

Латвия занимает 41-е место в Европе по правам ЛГБТ и предпоследнее в ЕС, опережая лишь Польшу. Однополые браки разрешены в 13 странах ЕС, среди которых Австрия, Франция, Бельгия, Мальта, Португалия. Есть страны, в которых возможна регистрация партнерских отношений, например, Италия. Страны, в которых нет ни того, ни другого - Польша, Болгария, Литва, Румыния, Словакия и Латвия. В соседней Эстонии Закон о сожительстве действует уже четыре года.

Поворотные моменты в Латвии:

  • Инициатива есть, поддержки на законодательном уровне - нет 

Сейм многократно отклонял инициативы по регулированию совместной жизни неженатых пар. Например, в марте 2018 комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям отклонила закон о сожительстве, который подписали более 10 000 человек, в июне 2019 года Сейм отклонил законопроект о сожителях, а 30 декабря комиссия Сейма решила не продвигать на дальнейшее рассмотрение подписанную 10 тысячами граждан Латвии инициативу о регистрации однополых отношений. 

1 октября 2020 года на платформе manabalss.lv был начат новый сбор подписей за инициативу "За правовую защиту всех семей". 29 октября 2020 года Сейм в очередной раз отклонил инициативу, собравшую более 10 тысяч подписей. На данный момент инициатива собрала уже 23 100 голосов

О чем она? Инициатива призывает Сейм признать семьи, живущие вне брака, или в партнерском союзе, обеспечив их социальную и юридическую защиту. На практике это означает, что пары в фактическом сожительстве смогут быть защищены в самые трудные периоды своей жизни, иметь упорядоченные имущественные отношения, в том числе быть защищены в вопросах здоровья, наследства и пособий.

Отклика в Сейме ни одна из инициатив пока не получила.

  • "Матушке Латвии все дети дороги" - поворотное решение Конституционного суда 

12 ноября 2020 года Конституционный суд признал не соответствующей Конституции норму об отсутствии права на отпуск по рождению ребенка для однополых пар. Суть дела: в Конституционный суд обратилась женщина, партнерша которой не получила отпуск, предусмотренный после рождения ребенка. Суд постановил, что положение Закона о труде, касающееся отпуска только для отца ребенка, не соответствуют Конституции. Суд подчеркнул, что семья - это не только брачный союз. Следовательно, государство обязано защищать и поддерживать в том числе семьи однополых партнеров. Законодатель должен решить, как изменить законы, чтобы соответствовать этому. Срок - середина 2022 года. Законодатель может внести изменения в Закон о труде или другую норму. Решение Конституционного суда не влияет на институт брака, который определяется как союз женщины и мужчины.

1 декабря в программе LTV "Один на один" председатель Конституционного суда Санита Осипова, объясняя решение суда, напомнила всем: "Матушке Латвии все дети дороги" (в оригинале - Mātei Latvijai visi bērni ir mīļi) .

  • Национальное объединение хочет определить в Конституции семью как "союз между мужчиной и женщиной"

Реагируя на решение Конституционного суда о том, что родителями в семье также могут быть люди одного пола, Национальное объединение выступило с инициативой об изменениях в Конституции, дабы четко прописать, что семья - это союз между мужчиной и женщиной. И эту инициативу в отличие от инициативы "За правовую защиту всех семей" на первом этапе в Сейме поддержали. 14 января Сейм передал ее на рассмотрение юридической комиссии. За передачу поправок в комиссию проголосовали 47 депутатов, против - 25.

За выступили Национальное объединение, Новая консервативная партия, Союз "зеленых" и крестьян. Против - "Новое единство" и "Для развития/За!". "Согласие" в голосовании преимущественно не участвовало. 

Голосование за передачу инициативы в комиссию Сейма ФОТО: Кадр из видео

Пока что предложение попало только в комиссию, для его поддержки понадобится длинный путь - поддержка в комиссии, поддержка в трех чтениях, к тому же президент еще может отправить его на пересмотр. 

Помимо этого, для внесения изменений в Конституцию в каждом из трех чтений на заседании Сейма должны участвовать не менее двух третей, или 67 депутатов, и две трети присутствующих должны проголосовать за конкретное изменение. Это означает, что теоретически поправки в Конституции могут быть внесены 45 голосами депутатов, если кворум заседания составляет 67 депутатов (в кворум входят депутаты, проголосовавшие за, против и воздержавшиеся). Как отмечает lvportals.lv, разработка сложных, неоднозначно оцениваемых и, следовательно, политически чувствительных законопроектов может занять несколько лет и в течение одного созыва Сейма может быть и не принято. 

Вопросы, которые будут подняты в эфире:

  • Инициатива "За правовую защиту всех семей" vs поправки в Конституции -  что это означает на практике и какие перспективы? 
  • "Делайте что хотите, только не у меня на глазах, не надо шагать по центру Риги с этим флагом радуги" - это мнение или форма нетерпимости? Где проходит эта черта?
  • В Латвии нет корректного учета нападений на почве гомофобии, так как многие представители ЛГБТ попросту не обращаются в полицию, не находя там отклика и должного внимания. Нападение на Дениса Ханова по сути кончилось ничем. Какие необходимы изменения на законодательном или исполнительном уровне, чтобы предупреждать трагедии, схожие с той, что случилась в Тукумсе?
  • В некоторых общественных местах Риги появились несанкционированные плакаты "Зона, свободная от ЛГБТ", с чем Mozaīka обратилась в Госполицию. Нашли ли разместивших эти плакаты и чем грозит подобная деятельность в Латвии?
  • Мониторинг комментариев в социальных сетях, проводимый обществом Mozaīka, показал скачок ненавистных речей - если в 2019 и 2020 годах регистрировалось по 500 случаев за год, то за первые три месяца 2021 года уже набралось 700 случаев, и это не считая взрыв в социальных сетях после трагедии в Тукумсе. Есть ли разница в языковой среде - русской и латышской? 

Задавайте вопросы, пишите комментарии, участвуйте в дискуссии! Подключайтесь в 18:00!  

НАВЕРХ
Back