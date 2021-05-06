Чт, 6.05.2021
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог

"Арена Рига" и Олимпийский спортивный центр готовы для нужд ЧМ по хоккею

Для нужд чемпионата мира по хоккею полностью готовы обе ледовые площадки - в "Арене Рига" и Олимпийском спортивном центре, сообщил директор департамента спорта Министерства образования и науки Эдгар Северс.

Он подчеркнул, что на обеих аренах "все идет по плану", но тренировки пока не начались.

Ранее на заседании оргкомитета Латвийская федерация хоккея подтвердила, что спортивная часть организации чемпионата - в наилучшем порядке. У Международной федерации хоккея на льду (IIHF) также нет сомнений, что чемпионат пройдет на высоком уровне, сказал Северс.

В середине мая будет принято окончательное решение о возможностях открыть безопасную фан-зону за пределами "Арены Рига" с контролируемыми мерами безопасности, чтобы избежать неконтролируемых скоплений болельщиков во время чемпионата.

Сегодня также состоится очередное заседание оргкомитета чемпионата.

Чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.

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