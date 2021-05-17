Территория Covid-19 ⟩ Взаимная ответственность. Один день в больнице в Вентспилсе

Никита руководит перепрофилированным отделением инфекционных заболеваний. Здесь вы не увидите людей, подключенных к устройствам искусственной вентиляции легких. В руководимое Никитой отделение попадают пациенты как с подтвержденным Covid-19, так и с подозрением на него.

В больницу приезжаем ранним утром. Большой спешки вокруг больницы и в перепрофилированном инфекционном отделении не замечаем. Однако это представление обманчиво: о присутствии вируса и неустанной борьбе врачей с ним напоминают наклейки на стенах больницы, показывающие, как правильно использовать средства индивидуальной защиты и утилизировать их после использования.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Когда мы проходим через двери отделения, нас встречает Никита Назаренко, который уже два года работает здесь кардиологом. Он рассказывает, что рабочий день начинается в полвосьмого утра, когда Никита встречается с другими врачами на так называемой пятиминутке. Во время короткого собрания врачи обсуждают, сколько пациентов поступило за последние сутки и сколько выписалось.

Оперативно обсудив план на день, быстро переодеваемся в защитные костюмы. Сначала надеваем комбинезоны, после этого - нарукавники до локтей и бахилы до колен, передник, две пары перчаток, маску для лица и визор. Когда эта процедура завершена, вместе с Никитой отправляемся в обход по палатам.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Первым посещаем мужчину среднего возраста, у которого подозрение на Covid-19, однако результата теста еще нет. Никита меряет у пациента кислород, и в его словах звучит небольшая надежда.

"Даже если воспаление легких, то очень возможно, что оно минимально. Но может быть, что его нет вообще", - говорит Назаренко.

Двигаясь дальше по коридору больницы с вертикальным аппаратом для измерения уровня кислорода, Никита как посол мира перемещается из кабинета в кабинет, где люди, глядя на него с надеждой в глазах, ждут новостей о своем состоянии. Везет не всем.

У одного мужчины в течение суток упал уровень кислорода, несмотря на то, что всю ночь он провел с кислородной маской. С двух ночи - постоянный кашель и бессонница. Covid похищает у людей не только дыхание, но и ночной покой.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Никита настоятельно рекомендует пациенту стараться больше лежать на боку или на животе, так долго, насколько это возможно. Оказывается, таким образом легкие лучше наполняются кислородом, который для пациента с Covid-19 особенно важен.

В освещенных лучами солнца больничных палатах и коридорах дыхание имеет экзистенциальное значение. Все работают на то, чтобы временным обитателям больницы хватало кислорода. Однако не всем это удается обеспечить, и тогда пациенты из-за кислородного голодания становятся неадекватными и даже агрессивными, что, в свою очередь, не позволяет им полноценно дышать.

"Он больше не понимает, что ему нужно дышать кислородом, он срывает маску, становится неадекватным, агрессивным. Он еще меньше дышит кислородом, получается такой замкнутый круг: он сам не дышит, и это еще больше провоцирует неадекватное поведение", - рассказывает Никита.

После осмотра пациентов мы все вместе слой за слоем снимаем защитные костюмы, тщательно дезинфицируя одежду. Перед тем, как Никита начинает следующую рутинную процедуру - оформление различных документов, - используем возможность поговорить шире о ситуации с Covid в стране.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Скепсис части жителей или даже их открытое неверие в существование вируса он объясняет страхами перед неизвестным. Поэтому людям стоило бы понять, что Covid-19 - не обычный грипп.

"Нужно думать не только о себе, но и об окружающих, о родственниках. Люди продолжают пытаться жить обычной жизнью, несмотря на то, что сейчас стоило бы немножко притормозить", - отмечая ответственность людей перед окружающими, говорит Назаренко.

Куда более быстрый ритм работы - в отделении интенсивной терапии больницы. По центральному коридору постоянно перемещается, иногда даже бегом, медицинский персонал. Попадаем к палате, где находятся пациенты с Covid-19 в тяжелом состоянии. Один мужчина подключен к устройству искусственной вентиляции легких. Недалеко от него суетится медсестра. По краям комнаты еще несколько пациентов. На фоне можно услышать сигнал устройства, который как будто отсчитывает годы, месяцы, дни и, возможно, минуты.