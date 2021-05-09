Эффективна ли вакцина от коронавируса после первой прививки?

Причины этому могут быть самые разные, говорит в беседе с DW Анджела Расмуссен, вирусолог из Организации по разработке вакцин и наблюдению за инфекционными заболеваниями (VIDO) при университете Саскачевана в Канаде. Некоторые ошибочно полагают, что достаточно и одной дозы, другие опасаются усиления побочных эффектов при второй инъекции, а кому-то было рекомендовано отказаться от бустера по медицинским показаниям.

Свою роль могут сыграть также экономические и логистические причины: к примеру, СМИ пишут о случаях, когда некоторые люди отказывались от второй дозы, если в центре вакцинации в наличии не было препарата нужной марки, и им предлагали комбинировать разные вакцины, или если работодатель не оказывал поддержки в проведении вакцинации. Насколько защищены от заражения коронавирусом люди, отказавшиеся от второй дозы вакцины?

Есть ли защита после первой прививки?

Эксперты неоднократно подчеркивали: большинство одобренных к применению препаратов от коронавируса предполагают двухразовую вакцинацию - именно таким образом обеспечивается более надежная и длительная защита от коронавируса. Данные показывают, что те, кто был вакцинирован одной дозой, тоже получают некоторую защиту, но как долго она сохраняется, пока точно не установлено.

Два исследования, проведенные Управлением национальной статистики Великобритании и Оксфордским университетом показали, что уже после первой дозы препарата от коронавируса формируется достаточно сильный иммунный ответ. По результатам одного из исследований, после получения первой прививки вакцинами BioNTech/Pfizer или AstraZeneca доля инфекций коронавирусом с явными симптомами снижается на 72 процента. Две дозы BioNTech/Pfizer защищают от инфекции на 90 процентов. Исследование не включает данные о том, насколько высок уровень защиты после двойной прививки вакциной AstraZeneca, поскольку они еще недоступны.

Коен Поуэлс, автор одного из исследований и научный сотрудник Наффилдского института по здоровью населения при Оксфордском университете, говорит в беседе с DW, что после введения второй дозы защита от ковида гораздо эффективнее и сохраняется на более длительный срок. "Как при любом инфекционном заболевании, вначале (после первой дозы - Ред.) у вас достаточно высокий уровень защиты, но затем он снижается, и если посмотреть на уровень антител, это происходит достаточно быстро". Вторая доза, по словам Поуэлса, существенно повышает уровень антител, особенно у пожилых людей, поэтому получить ее очень важно. Вирусолог Расмуссен, в свою очередь, добавляет, что бустер вакцины против коронавируса необходим и для долгосрочной активации иммунной памяти.