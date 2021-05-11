"Мы можем провалиться в бездну в любой момент": врачи о росте заболеваемости в стране

Заболеваемость Covid-19 в Латвии растет уже около месяца. В настоящее время показатели заболеваемости уже превысили средний показатель Европы и вернули Латвию к той ситуации, в которой мы были в начале марта.

"Как бы нам нb хотелось почувствовать себя так же, как в мае прошлого года, за которым последовало лето и уровень заболеваемости был очень низким, в этом мае все будет иначе. Фактически мы ближе к ситуации в декабре прошлого года, когда в отрасли был объявлен режим чрезвычайной ситуации", - сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP).

Врачи выразили обеспокоенность эпидемиологической ситуацией в Латвии и призвали Сейм и правительство предпринять меры, чтобы предотвратить рост заболеваемости. Система здравоохранения по-прежнему загружена лечением пациентов с Covid-19. Например, в Рижской Восточной клинической университетской больнице занятость коек для больных Covid-19 практически не изменилась с декабря прошлого года.

Харальд Плаудис, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы, сказал, что в настоящее время занятость коек для среднетяжелых пациентов с Covid-19 составляет 83%, а занятость коек интенсивной терапии - 75%.

Ситуация по-прежнему сложная, но она немного улучшилась в больнице им. Страдиня, где количество коек Covid-19 уменьшилось и наконец появилась возможность расширить медицинские услуги для других пациентов. Однако врачи не могут назвать ситуацию стабильной.