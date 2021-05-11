Видео ⟩ Поющая стюардесса из Латвии выпустила новый сингл и клип, снятый в Дубае

Новая песня написана на русском языке, посвящена любви и переживаниям, которые связаны с личным опытом, а также является подарком певицы самой себе и своим слушателям в ее день рождения, 11 мая. В то же время это подарок всем тем, кто переживал подобные непростые любовные истории, и тем, кто столкнулся с "жизненными виражами" в течение длительного периода пандемии.

"Своей новой песней и видеоклипом я хочу дать понять людям, насколько они близки друг другу, невзирая на все сложности и преграды, которыми нас проверяет жизнь. Песня "Виражи" - это своего рода призыв к тому, что не нужно опускать руки, а необходимо продолжать двигаться вперед по жизни, держась за руки! У каждого из нас есть человек, дорогой нашему сердцу, с которым ты ведешь постоянный диалог, тот, кого ты всегда держишь за руку, пусть даже иногда и мысленно!" - говорит певица.

Текст песни исполнительница написала сама, соавтором музыки стал живущий в Дубае, Арабские Эмираты, музыкант, композитор и продюсер Иван Змитрович, который сотрудничает со многими известными артистами, в том числе с украинской певицей Светланой Лободой, которая также представляла свою страну на конкурсе песен "Евровидение". Песня "Виражи" намеренно создана в стиле девяностых годов, что является своеобразным погружением в детство певицы - время приятных воспоминаний. Видеоклип на новый сингл был снят во впечатляющей пустыне Рубельхаль в Дубае.

"Я хотела улететь туда, где можно начать все с нуля. Пустыня - это то место, где внутри тебя рождается состояние переоценки смысла жизни, твоего существования", - комментирует певица свой выбор съемки видеоклипа в пустыне.

Режиссером нового клипа является известный латвийский режиссер Юлия Кова, а художником по костюмам - Ксения Краснодембска, которая также работала с такими известными латвийскими актерами, как Резия Калниня, Кристина Неварауска, Юрис Жагарс, Мартиньш Вилсонс, Андрис Кейшс и другие, а также сотрудничала со студийным сериалом Amazon "Британия". В новом видеоклипе также участвует блогер TikTok Лидия Нижникова из творческого объединения Latvian Sisters, у которого 1,7 миллиона подписчиков.

Кристина Иванчикова ФОТО: Кристина Иванчикова/личный архив

Творческий путь девушки-стюардессы как певицы Agamma начался с неожиданного успеха в российских песенных хит-парадах и приглашения участвовать в российском телешоу "Бородина против Бузовой" на популярном канале ТНТ.

Кристина Иванчикова (AGAMMA) ФОТО: Пресс-фото

Это вдохновило исполнительницу на продолжение карьеры поп-певицы, а также сподвигло к написанию многих других песен, таких как Alcatraz, которую заметили на латвийских радиостанциях и в других средствах массовой информации.

"Я поняла, что не нужно держать свои чувства в себе. Нужно уметь слышать себя, делать то, к чему тебя тянет, получать от этого удовольствие и ничего не бояться, даже если порой кажется, что это тупик, умей увидеть в этом что-то хорошее… Вдохновение можно найти в моменты, даже когда все плохо", - добавляет Кристина.