Вирусолог: человек не может превратиться в обезьяну, даже если очень захочет

- Как долго действуют вакцины?

- В настоящее время есть подтверждение тому, что иммунитет против коронавируса сохраняется не меньше восьми месяцев. Надеюсь, что дольше. Нужны исследования.

- В чем отличие "Спутника" от других вакцин?

- Вакцина "Спутник V" получена по той же технологии, что и AstraZeneca и Janssen, то есть она тоже относится к типу векторных. Как и у двух разрешенных в Эстонии вакцин, в качестве "паровоза" использовался измененный (неполный) аденовирус, в который встроили кусочек коронавируса. Отличие вакцинации "Спутником" заключается в том, что первая и вторая дозы немного отличаются друг от друга: компонент первой дозы содержит аденовирус 26-го серотипа (как и в вакцине Janssen), а компонент второй дозы "Спутника" содержит аденовирус человека 5-го серотипа. Благодаря этому нет реакции второй дозы на первую и эффект суммируется.

- "Спутник V" и AstraZeneca очень похожи, почему вторая обросла мифами о своей ненадежности и опасности, а о первой такой информации очень мало? Можно предположить, что о побочных эффектах не заявляют официально, но есть соцсети и миллионы привитых, которые обязательно сообщили бы о своих бедах, если бы они имелись.

- Это сложный вопрос. Допускаю, что мы просто не знаем и вряд ли узнаем в ближайшее время, есть ли побочный эффект у "Спутника". Не думаю, что даже в соцсетях можно получить достоверную информацию. В сетях гуляют сведения, что "Спутник" защищает на 96,7%. Откуда взялись эти данные, кто проводил эти исследования, непонятно. Но я совсем не исключаю и того, что "Спутник V" действительно хорош. То, что первая и вторая дозы различаются по своему составу, может быть очень умным ходом, чтобы избежать чрезвычайной реакции организма на вторую дозу.

Не знаю, насколько правдива информация о якобы ненадежности и опасности AstraZeneca. Коммерческую конкуренцию между фармакологическими компаниями никто не отменял и в период пандемии. В какой-то мере, возможно, имеет место и умышленная дискредитация вакцины AstraZeneca. Я не располагаю информацией ни чтобы подтвердить это, ни чтобы опровергнуть. Русско- и эстоноязычное население живут в разных информационных пространствах. Кто-то больше доверяет российской вакцине. Если вакцина "Спутник" пройдет необходимую в Евросоюзе проверку (аналогичную той, которую проходят все лекарства перед тем, как поступить в продажу), то я не вижу ничего плохого в том, что часть нашего населения привьется именно этой вакциной. Главное, чтобы население процентов на 70 было вакцинировано и тогда мы смогли бы вернуться к нашей нормальной жизни.