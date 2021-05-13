Фото ⟩ "Она всегда была как ангел!": Киркоров скорбит по латвийскому астрологу, которой он дорожил

Этот печальный факт подтвердила порталу Apollo.lv подруга и ученица Мары, астролог Гуна Карклиня.

В последние годы Мара работала в творческой команде Филиппа Киркорова - Philipp Kirkorov Production. Она гастролировала с ним по России и Болгарии.

Ежегодно Мара бывала в Сочи на фестивале "Новая волна". Там женщина не только загорала и отдыхала, но и, как она сама отмечала, получала положительные эмоции. Астролог всегда была гостьей на всех закрытых вечеринках, банкетах и презентациях фестиваля. 1

Гордостью Мары было то, что несколько лет назад Филипп Киркоров пригласил ее на празднование своего 50-летия в Кремль. Она отмечала, что единственная из Латвии, кто так тесно дружит и находится рядом со звездой такой величины.

Астролог всегда с гордостью говорила о Киркорове. Для нее эта дружба была важна и имела определенную ценность. Мару огорчало, если латвийские СМИ писали что-то негативное про артиста. По ее словам, певец много работает, чтобы у него было все то, чем он сейчас обладает.

О таланте Филиппа Киркорова Мара могла говорить часами. Всякий раз отправляясь в Россию в гости к певцу, она никогда не приезжала с пустыми руками. Мара везла другу подарки и амулеты, которые делала сама. О камнях, которые астролог дарила Киркорову, она рассказывала в интервью изданию "Практическая астрология" (Praktiskā Astroloģija), которое вела ее подруга Гуна Карклиня.

"В эзотерике есть мнение, что камни можно и нужно дарить другим. Так ты можешь послать человеку хорошие мысли и защиту", - говорила она. 1

Мара Ошурока рассказывала о том, как дарила Киркорову аммониты:

"Этим летом мне посчастливилось подарить звезде российской эстрады Филиппу Киркорову аммониты. Как один из вариантов - защита во время полета, потому что он не очень любит летать, хотя это неотъемлемая часть его жизни. К счастью, судьба уберегла его от нахождения в аварийном самолете".

Она подчеркнула, что аммониты способствуют гармонии внутри себя и лучшему пониманию детей. Мара отмечала, что очень уважает Филиппа и всегда хочет ему помочь.

"В свое время я передала ему розовый кварц, который для меня является очень близким камнем. Мы оба по знаку Зодиака Тельцы, а это камень этого знака и рассчитан на любовь и гармонию. Я хотела подарить аммониты ему больше трех лет, но были разные проволочки, даже на таможне. По правде, у каждого камня своя история", - признавалась она в интервью журналу "Практическая астрология".

Еще до того, как Мара попала в творческую команду Киркорова, она стала работать на развлекательной платформе worldpodium.ru, где публиковала снимки и материалы о шоу-бизнесе в Латвии. 1