Чт, 13.05.2021
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Фото ⟩ "Она всегда была как ангел!": Киркоров скорбит по латвийскому астрологу, которой он дорожил

Король российской эстрады Филипп Киркоров в соцсетях простился со своей латвийской поклонницей, подругой и известным астрологом Марой Ошурокой, которая скончалась на 51-м году жизни.

Этот печальный факт подтвердила порталу Apollo.lv подруга и ученица Мары, астролог Гуна Карклиня.

В последние годы Мара работала в творческой команде Филиппа Киркорова - Philipp Kirkorov Production. Она гастролировала с ним по России и Болгарии.

Ежегодно Мара бывала в Сочи на фестивале "Новая волна". Там женщина не только загорала и отдыхала, но и, как она сама отмечала, получала положительные эмоции. Астролог всегда была гостьей на всех закрытых вечеринках, банкетах и презентациях фестиваля. 

Гордостью Мары было то, что несколько лет назад Филипп Киркоров пригласил ее на празднование своего 50-летия в Кремль. Она отмечала, что единственная из Латвии, кто так тесно дружит и находится рядом со звездой такой величины. 

Астролог всегда с гордостью говорила о Киркорове. Для нее эта дружба была важна и имела определенную ценность. Мару огорчало, если латвийские СМИ писали что-то негативное про артиста. По ее словам, певец много работает, чтобы у него было все то, чем он сейчас обладает. 

О таланте Филиппа Киркорова Мара могла говорить часами. Всякий раз отправляясь в Россию в гости к певцу, она никогда не приезжала с пустыми руками. Мара везла другу подарки и амулеты, которые делала сама. О камнях, которые астролог дарила Киркорову, она рассказывала в интервью изданию "Практическая астрология" (Praktiskā Astroloģija), которое вела ее подруга Гуна Карклиня.

"В эзотерике есть мнение, что камни можно и нужно дарить другим. Так ты можешь послать человеку хорошие мысли и защиту", - говорила она.

Мара Ошурока рассказывала о том, как дарила Киркорову аммониты:

"Этим летом мне посчастливилось подарить звезде российской эстрады Филиппу Киркорову аммониты. Как один из вариантов - защита во время полета, потому что он не очень любит летать, хотя это неотъемлемая часть его жизни. К счастью, судьба уберегла его от нахождения в аварийном самолете". 

Она подчеркнула, что аммониты способствуют гармонии внутри себя и лучшему пониманию детей. Мара отмечала, что очень уважает Филиппа и всегда хочет ему помочь. 

"В свое время я передала ему розовый кварц, который для меня является очень близким камнем. Мы оба по знаку Зодиака Тельцы, а это камень этого знака и рассчитан на любовь и гармонию. Я хотела подарить аммониты ему больше трех лет, но были разные проволочки, даже на таможне. По правде, у каждого камня своя история", - признавалась она в интервью журналу "Практическая астрология". 

Еще до того, как Мара попала в творческую команду Киркорова, она стала работать на развлекательной платформе worldpodium.ru, где публиковала снимки и материалы о шоу-бизнесе в Латвии. 

В Латвии Мара Ошурока была больше известна как астролог, которая не только давала консультации, но и обучала молодых специалистов. Она также принимала участие в разных телевизионных проектах в качестве эксперта. Она была руководителем и преподавателем в "Мире гороскопов" (Horoskopu pasaules). Много лет назад с единомышленниками создала Латвийскую ассоциацию астрологов. 

"Мара была очень хорошим преподавателем. Это основы астрологии, которые она была способна передать своим ученикам. Это не имеет цены", - подчеркнула Карклиня. 

Месяц назад врачи диагностировали у женщины серьезное заболевание. Мару положили в больницу, где медики пытались спасти ей жизнь, но тщетно. Ее жизнь угасла в больнице. 7 мая родные и близкие простились с ней навсегда. Ее уход не связан с коронавирусом. 

Сейчас родные женщины избегаю общения со СМИ. В свою очередь, Гуна Карклиня подчеркнула, что еще недавно женщины договаривались встретиться 11 мая и отпраздновать день рождения Мары, но судьба решила иначе. Подруги так и не встретились...

Хотя Филипп Киркоров не приехал в Латвию проститься с подругой, он поделился теплыми словами на своей странице в соцсетях. Певец отметил, что за долгие годы между ними возникла теплая и сердечная дружба.

"Невыносимо больно, сложно осознавать, что больше нет с нами деликатной, умной, внимательной, жизнелюбивой Мары. Она всегда была как ангел! Очень интересная личность, всегда ценил ее мнение. Она была не просто журналистом, которая пишет о звездах, но и знала о звездах все, ведь была и астрологом и психологом. На протяжении 20 лет она написала обо мне столько добрых статей, всегда была моим рижским другом в медиа. Но прибалтийская тактичность Мары трогала меня всегда, и мы уже за эти годы стали настоящими друзьями", - написал певец. 

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