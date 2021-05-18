Видео ⟩ Сбитый с толку водитель въехал в забор в Саулкрасты

В середине дня один товарищ отправился за покупками в магазин Rimi в Саулкрасты. Положив пакеты в свой автомобиль Volkswagen, он попытался покинуть парковку. В это время Даце вышла ухаживать за своим задним двором и увидела, что мужчина в годах не справился с управлением и врезался в столб.

"Был стук, да, был, а потом мы побежали помогать человеку. Он не был пьян, просто отвлекся. Очень вежливый. Сбитый с толку, он сразу позвонил жене. Мы предложили помощь, вызвать скорую, полицию", - рассказала Даце.

Скорость движения была небольшой, и водитель не пострадал. От помощи медиков он отказался, а полиции от смущения многого не смог объяснить, как и Даце и ее сожителю.

Даце сочувствует мужчине и говорит, что такое может случиться практически с любым водителем.

По факту происшествия в полиции возбуждено административное дело.