Пт, 21.05.2021
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Янис Кулбардис, один из учредителей Azeron
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В России ученик лицея напал с ножом на учительницу

ФОТО: pixabay.com

В России, в городе Березники Пермского края в местном лицее ученик с ножом напал на преподавателя, сообщает "Медуза".

Его задержали. Учительница была госпитализирована. По данным РБК, она находится в состоянии средней тяжести.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, конфликт между учеником и преподавателем произошел на уроке физики в десятом классе. Подросток нанес учительнице два ножевых ранения в шею.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

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