В России ученик лицея напал с ножом на учительницу
В России, в городе Березники Пермского края в местном лицее ученик с ножом напал на преподавателя, сообщает "Медуза".
В России, в городе Березники Пермского края в местном лицее ученик с ножом напал на преподавателя, сообщает "Медуза".
Его задержали. Учительница была госпитализирована. По данным РБК, она находится в состоянии средней тяжести.
Как сообщает Telegram-канал Life Shot, конфликт между учеником и преподавателем произошел на уроке физики в десятом классе. Подросток нанес учительнице два ножевых ранения в шею.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.