В России ученик лицея напал с ножом на учительницу

Его задержали. Учительница была госпитализирована. По данным РБК, она находится в состоянии средней тяжести.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, конфликт между учеником и преподавателем произошел на уроке физики в десятом классе. Подросток нанес учительнице два ножевых ранения в шею.