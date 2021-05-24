Фото ⟩ 10 кухонь, которые доказывают, что даже в 602-м проекте их можно преобразить до неузнаваемости
Переделать кухню в типичном многоквартирном доме - задача не из простых. В "хрущевке", "сталинке", литовском проекте или 602-й серии кухни зачастую настолько узкие и неудобные, что даже самым опытным дизайнерам приходится ломать голову, чтобы найти подходящее решение. Если вы также планируете ремонт и ищете вдохновение для преобразования вашей кухни, представляем вам 10 кухонь, которые доказывают, что ремонт кухни - миссия выполнимая!