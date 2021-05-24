Пт, 28.05.2021
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Саманта Тина, певица

Фото ⟩ 10 кухонь, которые доказывают, что даже в 602-м проекте их можно преобразить до неузнаваемости

ФОТО: Shutterstock/Privātais arhīvs/TVNET kolāža

Переделать кухню в типичном многоквартирном доме - задача не из простых. В "хрущевке", "сталинке", литовском проекте или 602-й серии кухни зачастую настолько узкие и неудобные, что даже самым опытным дизайнерам приходится ломать голову, чтобы найти подходящее решение. Если вы также планируете ремонт и ищете вдохновение для преобразования вашей кухни, представляем вам 10 кухонь, которые доказывают, что ремонт кухни - миссия выполнимая!

Кухня в спецпроекте. "Преобразование кухни - полный проект ковидного времени, который длился с февраля 2020 года до апреля. Уже некоторое время мечтала о своей кухне. Хотела ее спланировать сама и достичь того, чтобы она выглядела именно так, как я хочу - уютно и современно. Благодаря планировщику IKEA моя мечта стать дизайнером исполнилась. Теперь у нас такая кухня, которой восхищается каждый сосед и друг".  ФОТО: Фото и описание - Анния Жентиня

Галерея: Кухня Аннии

Кухня в квартире 602-й серии. "Это первое обустройство кухни, которое я самостоятельно спланировала при помощи кухонного планировщика IKEA. От идеи до готовой кухни прошла всего одна неделя".  ФОТО: Фото и описание - Наталия Цекалина
Кухня в квартире 602-й серии.  ФОТО: Фото и описание - Наталия Цекалина
Кухня в сталинском доме в тихом центре Риги. "Эти фотографии дают небольшое представление о нашей кухне "до", процессе перевоплощения и конечном результате. Все кухонное оборудование от IKEA - включая плиту, духовку, вытяжку и раковину. Также из материала кухонной поверхности мы сделали подоконник и кухонный стол, что изначально не планировалось, но идея пришла сама собой, потому что мне очень понравился материал поверхности. Кухня, хотя ее площадь всего 7 квадратных метров, получилась очень практичной, продуманной и простой в использовании".   ФОТО: Фото и описание - Эгия Вилка

Галерея: Кухня Эгии

Кухня в "хрущевке". "Так как мне очень нравятся вещи из IKEA, я регулярно дополняю ими домашний интерьер. На кухне люблю ставить небольшие вещи на видные места, другие прятать в серый комод. Значение имеют цвета, выбор которых вдохновлен скандинавским дизайном. Также для меня важны растения, которые есть во всех комнатах. Пригодятся и искусственные растения из IKEA. Органайзеры поверхностей тоже очень полезны". ФОТО: Фото и описание - Иева Гамаюнова

Галерея: Кухня Иевы

Кухня в квартире 103-го проекта. "Это наша кухня IKEA - много места в шкафчиках, суперудобные выдвижные ящики, неброский дизайн. У этой кухни лишь плюсы! Радость готовить!" ФОТО: Фото и описание - Эвита Вентерзуте
Кухня в квартире литовского проекта. "Нам дома очень повезло с кухней, так как она просторная, светлая и удобная. Мне важнее всего то, чтобы на кухне была просторная рабочая поверхность. От IKEA на нашей кухне абсолютно все столовые приборы, несколько тарелок и стаканов, а из вещей, видных на фото, - кухонные штативы, на которых можно разместить свежевымытую посуду, специи и другие кухонные принадлежности. Это особенно важно, потому что штативы не занимают лишнего места, они расположены выше кухонной поверхности и потому все прибрать намного проще".  ФОТО: Фото и описание - Лиене Спуриня
Кухня в квартире 602-й серии. "История нашей кухни начинается с того, что мы согласились переехать в ранее арендованную квартиру, которую раньше никогда не видели - вплоть до того дня, когда впервые открыли дверь. Увидев, во что квартира "превратилась" после предыдущих съемщиков, мы были возмущены. Ремонт нужно было начинать немедленно!  Стены кухни были в весьма неприветливых тонах - темных и холодных, к тому же мебель, оставленная съемщиками, и старое деревянное окно делали вид еще страшнее. Первым, что постарались "спасти", были стены, которые мы перекрасили в светлый тон, чтобы в квартиру проникал свет. Затем взялись за демонтаж кухонной мебели и смену окна. Начали планировать наше новое кухонное оборудование в планировщике IKEA, что оказалось довольно легко благодаря помощи дружелюбного сотрудника IKEA. Спустя несколько недель кухня приобрела новые стены, пол, окно и кухонное оборудование. Временами вспоминаем, как кухня выглядела в первый день, и трудно поверить в эти преобразования! Очень довольны проделанной работой".  ФОТО: Фото и описание - Линда Скопане 

Галерея: Кухня Линды

Кухня в квартире 602-й серии. "Что делает мою кухню особенной? Это кухонное оборудование от IKEA мы спланировали своими силами вместе с детьми. Дети сами собрали и установили ее. Отличный семейный проект и особенный подарок мне на День матери".  ФОТО: Фото и описание - Антонина Чекалина

Галерея: Кухня Антонины

Кухня в квартире 602-й серии. "О своей идеальной кухне мечтала уже давно. Так как живем близко к IKEA, стали чаще посещать магазин, поскольку домой все время что-то нужно купить! И так возникла идея осмелиться поменять кухню.  С вдохновляющей историей консультанта IKEA о планировщике IKEA и первым эскизом в кармане я отправилась домой и начала планировать кухню своей мечты. Все было продумано и спланировано, эргономично смотрится, каждой вещи найдено свое место, продуманы различные мелочи и удобство использования. И, самое главное, хотела осуществить мечту о кухонном островке. Кухня маленькая, но мнения, что островок не ставят в маленькие кухни, я не послушала, и вуаля - у меня островок! Так удобно им пользоваться каждый день! Рада, что осмелилась, но результат удивил даже меня. Кухня создана летом 2020 года, практически полностью укомплектована вещами из IKEA: и мебелью, и множеством кухонной техники, и смесителем для воды, и всеми удобными мелочами. Теперь кухня в квартире для семьи - любимое место". ФОТО: Фото и описание - Андра Турина

Галерея: Кухня Андры

Кухня в многоквартирном жилом доме в Пурвциемсе. "Наши кухонные шкафчики были старыми, но мы к ним уже привыкли. Иногда фантазировали, что когда-нибудь купим новые. Когда муж купил в IKEA обычную серую пластмассовую сушилку для посуды, она так хорошо выглядела по сравнению со шкафчиками и старой раковиной, что у нас не осталось выбора - пришлось браться за ремонт.  За неделю у нас появились новые кухонные шкафчики, металлическая сушилка для посуды, полка и смеситель для воды из IKEA. Теперь осталось лишь поменять пол и плиту, так как эти вещи "выбиваются из общей картины" в сравнении с красивыми шкафчиками".  ФОТО: Фото и описание - Анита Котовича

Если вы планируете новую кухню или думаете над тем, как быстро и просто без лишних трат освежить старую, вам пригодится бесплатный планировщик кухни IKEA. В планировщике можно выбрать желаемые решения, протестировать их, рассчитать общую стоимость и визуально сравнить различные варианты, даже не выходя из дома. 

Статья создана в сотрудничестве с IKEA.

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