Фото ⟩ 10 кухонь, которые доказывают, что даже в 602-м проекте их можно преобразить до неузнаваемости

Кухня в квартире 602-й серии. "О своей идеальной кухне мечтала уже давно. Так как живем близко к IKEA, стали чаще посещать магазин, поскольку домой все время что-то нужно купить! И так возникла идея осмелиться поменять кухню. С вдохновляющей историей консультанта IKEA о планировщике IKEA и первым эскизом в кармане я отправилась домой и начала планировать кухню своей мечты. Все было продумано и спланировано, эргономично смотрится, каждой вещи найдено свое место, продуманы различные мелочи и удобство использования. И, самое главное, хотела осуществить мечту о кухонном островке. Кухня маленькая, но мнения, что островок не ставят в маленькие кухни, я не послушала, и вуаля - у меня островок! Так удобно им пользоваться каждый день! Рада, что осмелилась, но результат удивил даже меня. Кухня создана летом 2020 года, практически полностью укомплектована вещами из IKEA: и мебелью, и множеством кухонной техники, и смесителем для воды, и всеми удобными мелочами. Теперь кухня в квартире для семьи - любимое место". ФОТО: Фото и описание - Андра Турина