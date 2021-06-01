Украл больше 40 автомобильных зеркал: в Эстонии задержан гражданин Латвии

28 мая полицейские задержали 35-летнего гражданина Латвии на основе подозрений в совершении краж боковых зеркал с автомобилей в Пирита и Пеэтри.

По словам руководителя службы ведения делопроизводств Ида-Харьюского отделения полиции Райниса Синикаса, на позапрошлых выходных

было зарегистрировано более 40 случаев краж боковых зеркал с автомобилей

как в столичном районе Пирита, так и в поселке Пеэтри волости Раэ.

"Были украдены зеркала с автомобилей разный марок. На данный момент подозреваемый в кражах мужчина, гражданин Латвии 1985 года рождения, задержан. Задержать его помогли вещественные доказательства, собранные на местах происшествий", - рассказал Синикас.

Подозреваемый латвиец - "сидел" в разных странах Западной Европы

Подозреваемый гражданин Латвии ранее наказывался за правонарушения и отбывал тюремное заключение за совершение имущественных преступлений в разных странах Западной Европы. "У нас есть основания полагать, что задержанный также совершал кражи боковых зеркал в Виймси в феврале этого года", - добавил представитель полиции.