18+ ⟩ У Samsung якобы новая виртуальная ассистентка Сэм: теперь ей посвящают рисунки, мемы и даже порно

В конце мая-начале июня в соцсетях и на Reddit появились арты, видео и прочие посты, посвященные маскоту* Сэм (Саманта) - анимированной девушке в поло с лого Samsung Galaxy.
*маскот - персонаж-талисман. Например, еж Спайки, талисман Чемпионата мира по хоккею-2021.
Фанатов у девушки достаточно, но важно отметить, никакой официальной информации о ней нет ни на сайте Samsung, ни в соцсетях компании. На момент написания статьи компания молчит.
Все свидетельствует, что "Сэм" создала и представила бразильская CGI-студия Lightfarm: упоминания о ней можно было найти на сайте этой компании и ее профиле на Vimeo. Теперь все посты удалены, но "Интернет все помнит" - пользователи успели скачать все, что связано с Сэм.
Ролик с "презентацией Сэм":
Было ли сотрудничество и опубликовали ли "Сэм" случайно до релиза - непонятно.
Соцсети не молчат, под хэштегами #Samsungassistaint можно найти множество видео, артов и мемов по теме.
"Apple: У нас есть приватность!
Samsung: У нас есть вайфу [вымышленный женский персонаж, по которому фанатеют]":
"Samsung знает, чего мы хотим"
В то же время в Twitter появился аккаунт под названием Samantha Samsung, который "ведет" маскот. По признанию самого автора, это пародийный профиль.
"Правило №34" - старый мем, гласящий, что почти из всего можно сделать порно, пишет Tjournal. Это случилось и с Сэм: в Сети можно найти сотни эротических артов с ее участием. Именно столь быстрая сексуализация персонажа и стала одним из поводов для шуток и мемов.