Пт, 4.06.2021
Я ищу тех исполнительниц, которым не приходится себя ломать. Сергей Шнуров, певец
Сергей Шнуров, певец

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18+ ⟩ У Samsung якобы новая виртуальная ассистентка Сэм: теперь ей посвящают рисунки, мемы и даже порно

Ее зовут Сэм. Она - трехмерный виртуальный ассистент. Якобы от Samsung. Ее представили лишь в конце мая, но некоторые ярые фанаты Apple уже готовы поменять свои айфоны - ради нее. Рассказываем, что случилось. 

В конце мая-начале июня в соцсетях и на Reddit появились арты, видео и прочие посты, посвященные маскоту* Сэм (Саманта) - анимированной девушке в поло с лого Samsung Galaxy. 

*маскот - персонаж-талисман. Например, еж Спайки, талисман Чемпионата мира по хоккею-2021.

Фанатов у девушки достаточно, но важно отметить, никакой официальной информации о ней нет ни на сайте Samsung, ни в соцсетях компании. На момент написания статьи компания молчит.  

Откуда она появилась? 

Все свидетельствует, что "Сэм" создала и представила бразильская CGI-студия Lightfarm: упоминания о ней можно было найти на сайте этой компании и ее профиле на Vimeo. Теперь все посты удалены, но "Интернет все помнит" - пользователи успели скачать все, что связано с Сэм. 

Ролик с "презентацией Сэм":

Было ли сотрудничество и опубликовали ли "Сэм" случайно до релиза - непонятно. 

Что было дальше? 

Соцсети не молчат, под хэштегами #Samsungassistaint можно найти множество видео, артов и мемов по теме. 

  • TikTok

"Apple: У нас есть приватность!
Samsung: У нас есть вайфу [вымышленный женский персонаж, по которому фанатеют]": 

@phoenix.cooks

##samsung ##samsungassistant ##tech ##fypisbroken ##viral Samsungs sales after this 📈 so we all switchin to Samsung now?

♬ Brooklyn bloodpop - Aleyda Garcia
@cyberxfox

Samsung Assistant!? || ##samsung ##samsunggirl ##samsungassistant ##foryou ##samsunggalaxy

♬ Shake That Ass - J.Earl 🌟
@berserker237

##CapCut ##sam ##samsung ##samsamsung ##asistentesamsung ##samsungassistant ##waifu ##waifuu ##waifuedit ##viral ##parati ##fypシ ##fouryou

♬ PHONKY TOWN - Playaphonk
  • Twitter

"Samsung знает, чего мы хотим"

В то же время в Twitter появился аккаунт под названием Samantha Samsung, который "ведет" маскот. По признанию самого автора, это пародийный профиль.

"Правило №34"

"Правило №34" - старый мем, гласящий, что почти из всего можно сделать порно, пишет Tjournal. Это случилось и с Сэм: в Сети можно найти сотни эротических артов с ее участием. Именно столь быстрая сексуализация персонажа и стала одним из поводов для шуток и мемов. 

@sam_samsung_simp777

##fypシ ##samsung ##samsungassistant ##r34 Saben si aún así me pueden volver a bajar el vídeo?

♬ sonido original - Sam_Samsung_Simp777
@el_avatar_

Eso fue rápido😔👌🏾##samsunggirl ##assistant ##samsungassistant ##anime ##animesnorecomendados ##otaku ##animesh ##maquillaje ##animacionmagica ##parati ##foru

♬ sonido original - Charly's
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