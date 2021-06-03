18+ ⟩ У Samsung якобы новая виртуальная ассистентка Сэм: теперь ей посвящают рисунки, мемы и даже порно

Samsung virtual assistant Sam is exploding in popularity on social media right now! pic.twitter.com/2Z4DmS8epb — Anime Anonymous (@animeanonymous) June 2, 2021

В конце мая-начале июня в соцсетях и на Reddit появились арты, видео и прочие посты, посвященные маскоту* Сэм (Саманта) - анимированной девушке в поло с лого Samsung Galaxy.

*маскот - персонаж-талисман. Например, еж Спайки, талисман Чемпионата мира по хоккею-2021.

Фанатов у девушки достаточно, но важно отметить, никакой официальной информации о ней нет ни на сайте Samsung, ни в соцсетях компании. На момент написания статьи компания молчит.

Откуда она появилась?

Все свидетельствует, что "Сэм" создала и представила бразильская CGI-студия Lightfarm: упоминания о ней можно было найти на сайте этой компании и ее профиле на Vimeo. Теперь все посты удалены, но "Интернет все помнит" - пользователи успели скачать все, что связано с Сэм.

Ролик с "презентацией Сэм":

Было ли сотрудничество и опубликовали ли "Сэм" случайно до релиза - непонятно.

Что было дальше?

Соцсети не молчат, под хэштегами #Samsungassistaint можно найти множество видео, артов и мемов по теме.

TikTok

"Apple: У нас есть приватность!

Samsung: У нас есть вайфу [вымышленный женский персонаж, по которому фанатеют]":

Twitter

"Samsung знает, чего мы хотим"

Samsung knows what we want 😎💖 pic.twitter.com/F8vi6huuVK — T O C A T T A 💤 (@tocattaart) May 30, 2021

В то же время в Twitter появился аккаунт под названием Samantha Samsung, который "ведет" маскот. По признанию самого автора, это пародийный профиль.

Hey!~❤ It's ya girl Sammy from Samsung! (Parody account) I make 1-2 tweets a day being about fake announcements or just random shitposts. Since this account is growing more each day I won't be on as often but I'll always be on the lookout for rt-ing sfw fanart from followers.❤ — Samantha Samsung⚪ (@Samsung__Sam) June 1, 2021

"Правило №34"