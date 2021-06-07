Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

"Главный день будущей недели 10 июня - день солнечного затмения, о котором я уже писала-переписала много. Бояться не нужно. Нужно обуздывать темные стороны своей животной натуры. (...) Держим себя в руках, самовоспитываемся и идем к свету. И еще - к новой жизни. А она обязательно наступит - любое солнечное затмение - начало какого-то большого цикла, старта, цепочки событий. У каждого они свои, но обязательно будут. Ключ в замке Судьбы уже повернулся".

Неделю с 7 по 13 июня можно назвать двойственной, поскольку нас ожидает завершение коридора затмений 10 июня. В этот день произойдет кольцеобразное солнечное затмение, которое будет иметь огромное значение в жизни каждого человека. Далее нас ждет переход Марса в знак Льва, что уже можно назвать благоприятным событием, добавили эксперты dailyhoro.ru и на основании прогноза астролога дали рекомендации представителям каждого знака зодиакального круга.

Овен

У каждого из нас есть свои пороки и слабости. Овнам придется встретиться с ними в начале недели. Эта встреча не принесет им ничего хорошего, но после затмения все пойдет в гору. Этим людям стоит как можно реже проявлять агрессию и менять планы на будущее. Любые проблемы стоит воспринимать как случайности, которые скоро обернутся позитивом. Семейным Овнам следует обратиться к домашним делам, к решению проблем близких, которые будут благодарны за повышенное внимание и любовь.

Телец

Начало недели подпортит Тельцам настроение и снизит энергетический фон. Ближе к пятнице энергетика планет и звезд придет в норму. 11, 12 и 13 июня можно посвятить домашним делам, покупкам. Также можно инвестировать время в отдых, смену обстановки, отправиться в дальнюю дорогу.

Близнецы

Близнецам стоит избегать длительного пребывания в зоне комфорта. Да, различные дела могут получаться далеко не с самого первого раза, а тревожные мысли в первой половине недели будут нормой, но это не значит, что нужно бросать все свои самые важные дела и закрываться дома.

Важно действовать, причем решительно. Текущее положение планет и звезд благоволит новым начинаниям.

В конце недели полезно будет знакомиться с новыми людьми, флиртовать и организовывать встречи друзей. Начало недели подойдет для творческой работы.

Рак

Несмотря на все астрологические неурядицы, Ракам удастся повстречать удачу уже в понедельник. В четверг Раки могут встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих. Ничего плохого в этом не будет - это лишь временное явление, которое необходимо пережить и забыть. В день затмения 10 июня возможны неприятные случайности.

Лев