Фото ⟩ Домашнее насилие, инсульт и инфаркты: непростые судьбы звезд сериала "Сваты"

Федор Добронравов

Актер Федор Добронравов работает практически без отдыха: театр, кино, сериалы. Его сыновья - Виктор и Иван - тоже стали известными артистами.

В 2018 году Добронравов пережил инсульт и напугал поклонников. Сыновья хранили молчание и не комментировали слухи, но все обошлось. Федор сумел оправиться, восстановиться и с новыми силами принялся за работу.

59-летний артист по-прежнему невероятно востребован на сцене и в кино. Добронравов-старший обещает, что появится и в седьмом сезоне сериала "Сваты".

Татьяна Кравченко

Татьяна Кравченко обычно воплощает на экране женщин из народа. Она - прекрасная театральная актриса, которую после дипломного спектакля в Школе-студии МХАТ тут же пригласил в "Ленком" сам Марк Захаров.

И если карьера Кравченко сложилась, то в личной жизни ей не везло. Первый брак был заключен еще в студенческие годы, но продержался всего два года. Во втором браке с продюсером Дмитрием Гербачевским Татьяна терпела скандалы и побои. Это продолжалось шесть лет. Актриса не разводилась из-за дочери. Но однажды муж вернулся домой не в духе, стал бить актрису по голове и пообещал убить.

Татьяна развелась, но больше замуж не выходила и длительных отношений не заводила. Она всю себя посвятила работе и дочери Анне.

Анатолий Васильев

В сериале "Сваты" актер сыграл интеллигентного и неконфликтного Юрия Ковалева. В какой-то момент ему показалось, что Федору Добронравову уделяют больше внимания, и он отказался дальше сниматься. Таким образом, в пятом сезоне сообщили о кончине его героя.

В жизни актер тоже перенес настоящий инфаркт, после чего был выбит из профессии. Ходят слухи, что вновь вытащить Васильева на сцену помогла его бывшая жена Татьяна Васильева. Хотя развод у артистов проходил нервно, они сохранили дружеские отношения.

Анатолий Васильев счастлив во втором браке и до сих пор востребован как актер.

Людмила Артемьева

Долгое время Людмиле Артемьевой доставались роли второго плана. В кино актрису тоже не брали, но в 2000-х, когда ей было уже под 40, она неожиданно прославилась после выхода сериалов "Кто в доме хозяин?" и "Таксистка".

Карьера Артемьевой получила стремительный взлет, а вот личная жизнь - наоборот. Первый муж актрисы Сергей Парфенов часто устраивал ей пьяные скандалы, и она с ним развелась. От этого брака у нее осталась дочь Екатерина.