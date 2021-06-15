Вт, 15.06.2021
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Владимир Путин

Фото ⟩ Домашнее насилие, инсульт и инфаркты: непростые судьбы звезд сериала "Сваты"

ФОТО: https://www.instagram.com/liudmilartemyeva/

Сериал "Сваты" был создан 13 лет назад. За шесть сезонов актеры, играющие главные роли, стали для зрителей практически родными людьми. Рассказываем об их непростых судьбах. 

Федор Добронравов

Актер Федор Добронравов работает практически без отдыха: театр, кино, сериалы. Его сыновья - Виктор и Иван - тоже стали известными артистами.

В 2018 году Добронравов пережил инсульт и напугал поклонников. Сыновья хранили молчание и не комментировали слухи, но все обошлось. Федор сумел оправиться, восстановиться и с новыми силами принялся за работу.

59-летний артист по-прежнему невероятно востребован на сцене и в кино. Добронравов-старший обещает, что появится и в седьмом сезоне сериала "Сваты".

Татьяна Кравченко

Татьяна Кравченко обычно воплощает на экране женщин из народа. Она - прекрасная театральная актриса, которую после дипломного спектакля в Школе-студии МХАТ тут же пригласил в "Ленком" сам Марк Захаров.

И если карьера Кравченко сложилась, то в личной жизни ей не везло. Первый брак был заключен еще в студенческие годы, но продержался всего два года. Во втором браке с продюсером Дмитрием Гербачевским Татьяна терпела скандалы и побои. Это продолжалось шесть лет. Актриса не разводилась из-за дочери. Но однажды муж вернулся домой не в духе, стал бить актрису по голове и пообещал убить. 

Татьяна развелась, но больше замуж не выходила и длительных отношений не заводила. Она всю себя посвятила работе и дочери Анне.

Анатолий Васильев

В сериале "Сваты" актер сыграл интеллигентного и неконфликтного Юрия Ковалева. В какой-то момент ему показалось, что Федору Добронравову уделяют больше внимания, и он отказался дальше сниматься. Таким образом, в пятом сезоне сообщили о кончине его героя.

В жизни актер тоже перенес настоящий инфаркт, после чего был выбит из профессии. Ходят слухи, что вновь вытащить Васильева на сцену помогла его бывшая жена Татьяна Васильева. Хотя развод у артистов проходил нервно, они сохранили дружеские отношения.

Анатолий Васильев счастлив во втором браке и до сих пор востребован как актер.

 
Людмила Артемьева
 
Долгое время Людмиле Артемьевой доставались роли второго плана. В кино актрису тоже не брали, но в 2000-х, когда ей было уже под 40, она неожиданно прославилась после выхода сериалов "Кто в доме хозяин?" и "Таксистка".
 
Карьера Артемьевой получила стремительный взлет, а вот личная жизнь - наоборот. Первый муж актрисы Сергей Парфенов часто устраивал ей пьяные скандалы, и она с ним развелась. От этого брака у нее осталась дочь Екатерина.
 
Позже на горизонте появился мужчина, с которым Людмила была счастлива. Несмотря на свою популярность, ей удалось скрывать его от общественности. В 48 лет актриса забеременела и решилась на роды, но ребенок умер в утробе всего за несколько недель до предполагаемой даты рождения.
 
Сегодня 58-летняя Артемьева продолжает блистать на киноэкране и в театре, но личную жизнь держит в тайне. В седьмом сезоне "Сватов" ее не будет.
 
 
Николай Добрынин
Николай Добрынин исполнил роль соседа главных героев. Он настолько вжился в образ, что поклонники стали путать его с экранным героем и обсуждать якобы алкоголизм артиста. Был момент, когда Добрынину надоело изображать деревенского простака-пьянчужку и он захотел покинуть сериал, но, видимо, у продюсеров нашлись аргументы, чтобы уговорить его остаться.
 
Николай Добрынин был женат трижды. Первый брак с Ксенией Лариной продлился пять лет. Во второй раз артист женился на актрисе Анне Тереховой, усыновил ее сына и воспитывал его до 16-летия.

В третий раз Добрынин женился в 2002 году. Новой супругой стала его поклонница Екатерина Комиссарова. Актеру было 39 лет, и он мечтал о собственном ребенке. После посещения храма на Ближнем Востоке, со слов артиста, случилось чудо. Жена сообщила, что беременна, и после родила дочку Нину.

Олеся Железняк

Российская актриса Олеся Железняк прославилась в 26 лет после роли провинциалки Зои в картине "Ландыш серебристый". С тех пор ее стали много приглашать сниматься в кино. Она также стала играть заметные роли в "Ленкоме".

Олеся воспитывает четырех детей, родившихся в браке с актером Спартаком Сумченко. Хотя детьми занимается папа. 

Единственное, о чем жалеет актриса, это о том, что ее родители рано скончались и не застали успех дочери. 

Семен Фурман

Актер исполнил роль сельского олигарха Евгения Жука, но он не гордится этой работой.

"Мне всегда предлагают одинаковые роли. Вот когда дадут сыграть Отелло, тогда это будет актерская работа", - говорит артист.

Фурман недавно признался, что в подростковом возрасте мать колола ему мужской гормон. Свой поступок женщина объяснила тем, что хотела помочь сыну и увеличить его мужское достоинство. Гормональная терапия оказала такое влияние, что 13-летний Семен выглядел на 40 лет. У него появилась борода, обрюзгло лицо, а вот рост остановился.

Несмотря на все беды, мужчина счастливо женат. Супруги растят сына. Сейчас Фурман может похвастаться тем, что у него в 70 лет множество успешных ролей в театре, он снялся в более чем 50 кинокартинах и рекламных роликах. Кроме того, актер участвовал в записи аудиокниг и аудиоспектаклей.

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