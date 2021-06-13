Гол Пандева не помог Северной Македонии в матче против Австрии

Матч проходил на стадионе "Националь" в Бухаресте и завершился победой австрийской сборной со счётом 3:1.

Счёт на 18-й минуте матча открыл австрийский защитник Штефан Лайнер, который замкнул навес на дальней штанге. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что этот гол окажется в числе самых красивых по итогам Евро-2020.

На 28-й минуте 37-летний форвард македонцев Горан Пандев сравнял счёт в матче после ошибки вратаря и защитника. На 77-й минуте встречи Давид Алаба сделал навес в штрафную македонцев, где расторопнее всех оказался Михаэль Грегорич. Точку в матче поставил нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович, который получил мяч у линии штрафной, обыграл вратаря и отправил мяч в сетку.

Напомним, сборные Австрии и Северной Македонии выступают в одной группе с Украиной и Нидерландами, которые свой матч проведут сегодня в 22:00 по латвийскому времени.

Следующие матчи Евро-2020:

13 июня, 22:00, Нидерланды - Украина