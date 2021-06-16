Фото ⟩ "Как же так, президент Путин?" В Женеве появились свои "Три билборда" с вопросами об отравлении Навального

На трех билбордах оставлены следующие надписи:

"Навальный отравлен "Новичком"

"До сих пор нет расследования?"

"Как же так, президент Путин?"

Билборды расположены на той же улице города, что и граффити с Навальным, несколько дней назад нарисованное художником Джулиеном Баро.

Плакаты оформлены в стиле фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". В нем главная героиня разместила на трех рекламных щитах вопросы к местному шерифу о расследовании жестокого убийства ее дочери. После премьеры такой формат последовательных плакатов, посвященных одному вопросу, стал нередко использоваться участниками протестных акций по всему миру.