Фото ⟩ "Как же так, президент Путин?" В Женеве появились свои "Три билборда" с вопросами об отравлении Навального

На трех билбордах оставлены следующие надписи:
"Навальный отравлен "Новичком"
"До сих пор нет расследования?"
"Как же так, президент Путин?"
Билборды расположены на той же улице города, что и граффити с Навальным, несколько дней назад нарисованное художником Джулиеном Баро.
Плакаты оформлены в стиле фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". В нем главная героиня разместила на трех рекламных щитах вопросы к местному шерифу о расследовании жестокого убийства ее дочери. После премьеры такой формат последовательных плакатов, посвященных одному вопросу, стал нередко использоваться участниками протестных акций по всему миру.
Накануне встречи Байдена и Путина в Женеве также прошел митинг сторонников Алексея Навального с требованиями освободить его из колонии.