Ср, 16.06.2021
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Владимир Путин
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Фото ⟩ "Как же так, президент Путин?" В Женеве появились свои "Три билборда" с вопросами об отравлении Навального

Сегодня, 16 июня, в Женеве в день встречи лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина появились три билборда об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального, адресованные Путину.

На трех билбордах оставлены следующие надписи:

"Навальный отравлен "Новичком"

"До сих пор нет расследования?"

"Как же так, президент Путин?"

Билборды расположены на той же улице города, что и граффити с Навальным, несколько дней назад нарисованное художником Джулиеном Баро.

Плакаты оформлены в стиле фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". В нем главная героиня разместила на трех рекламных щитах вопросы к местному шерифу о расследовании жестокого убийства ее дочери. После премьеры такой формат последовательных плакатов, посвященных одному вопросу, стал нередко использоваться участниками протестных акций по всему миру.

Накануне встречи Байдена и Путина в Женеве также прошел митинг сторонников Алексея Навального с требованиями освободить его из колонии.

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