Видео ⟩ Кашерс и его возлюбленный поженились

Опубликовано первое официальное видео со свадебной церемонии в Дании. На мероприятие в Копенгаген приехали Саманта Тина и подруга пары Даце, которая не смогла сдержать слез.

"Они есть, будут, и они любят! Для всего мира они теперь женатая пара! Что бы ни было", - отметили дамы после церемонии.

Кашерc обратился к своим близким и сказал: "Начинается новая жизнь, больше не будет "я", теперь есть "мы". Идем вперед".

О долгожданном событии Кашерс и Янис поспешили рассказать родителям по видеозвонку. Они показали кольца и подчеркнули, что теперь состоят в браке. Саманта Тина подняла тост за новую семью и указала, что они - настоящая сила и пример для других.