Видео ⟩ Кашерс и его возлюбленный поженились
16 июня в Копенгагене был официально зарегистрирован брак мультихудожника Кашерса (Каспарс Блум-Блуманис) и его возлюбленного Яниса Минина.
16 июня в Копенгагене был официально зарегистрирован брак мультихудожника Кашерса (Каспарс Блум-Блуманис) и его возлюбленного Яниса Минина.
Опубликовано первое официальное видео со свадебной церемонии в Дании. На мероприятие в Копенгаген приехали Саманта Тина и подруга пары Даце, которая не смогла сдержать слез.
Кашерc обратился к своим близким и сказал: "Начинается новая жизнь, больше не будет "я", теперь есть "мы". Идем вперед".
О долгожданном событии Кашерс и Янис поспешили рассказать родителям по видеозвонку. Они показали кольца и подчеркнули, что теперь состоят в браке. Саманта Тина подняла тост за новую семью и указала, что они - настоящая сила и пример для других.
Специальный выпуск со свадебной церемонии Кашерса и Яниса будет показан на канале STV Pirmā! уже 21 и 22 июня. Но в Сети уже есть первые романтичные кадры.