Пт, 18.06.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии

Видео ⟩ Кашерс и его возлюбленный поженились

16 июня в Копенгагене был официально зарегистрирован брак мультихудожника Кашерса (Каспарс Блум-Блуманис) и его возлюбленного Яниса Минина. 

Опубликовано первое официальное видео со свадебной церемонии в Дании. На мероприятие в Копенгаген приехали Саманта Тина и подруга пары Даце, которая не смогла сдержать слез.

"Они есть, будут, и они любят! Для всего мира они теперь женатая пара! Что бы ни было", - отметили дамы после церемонии. 

Кашерc обратился к своим близким и сказал: "Начинается новая жизнь, больше не будет "я", теперь есть "мы". Идем вперед".

О долгожданном событии Кашерс и Янис поспешили рассказать родителям по видеозвонку. Они показали кольца и подчеркнули, что теперь состоят в браке. Саманта Тина подняла тост за новую семью и указала, что они - настоящая сила и пример для других.

Специальный выпуск со свадебной церемонии Кашерса и Яниса будет показан на канале STV Pirmā! уже 21 и 22 июня. Но в Сети уже есть первые романтичные кадры. 

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