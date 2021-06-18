В Греции задержали мужчину за удушение своей жены

Шокировавшее Грецию убийство произошло 11 мая. Изначально муж сообщил правоохранителям, что в роковую ночь в дом ворвались трое грабителей, которые связали его и задушили жену. После месяца расследования полиция пришла к выводу, что в этой истории есть несколько несостыковок.

Для расследования преступления стражи порядка также использовали информацию, зарегистрированную дигитальными устройствами. Например, в полиции указали на неточности в рассказе мужчины, а именно на то, что, когда он якобы был связан, он использовал свой мобильный телефон и передвигался по дому. Доступная информация со смарт-часов умершей женщины, которые регистрировали ее пульс и могли быть использованы для определения того, что женщина была еще жива, также использовалась в то время, когда, по словам ее мужа, она уже была убита.

"В мире, где люди постоянно беспокоятся о своих данных и о том, насколько безопасно они хранятся, на этот раз технологии помогли "прочитать" последние моменты жизни женщины", - говорит журналист BBC и эксперт по технологиям Зоя Клейнман.

Греческая полиция также объявила о вознаграждении в размере 30 000 евро за информацию, которая может помочь поймать преступников, описанных ее мужем. В ходе расследования был задержан и гражданин Грузии.