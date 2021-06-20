В Марупе на частной территории собралось более 20 человек: полиция остановила мероприятие

Она объяснила, что таким образом люди нарушили правила эпидемиологической безопасности. Три человека были задержаны в административном порядке и в отношении них возбуждено дело об административном правонарушении - два за несанкционированную организацию мероприятия и один за несоблюдение требований закона к сотруднику полиции.
В свою очередь, сотрудники VP объяснили эпидемиологические требования другим людям, которые собрались на частной территории, и мероприятие было прекращено.
В Facebook в воскресенье человек по имени Айвар Сманс вел прямую трансляцию, скорее вего, из полицейской машины. На видео был показан еще один человек по имени Каспарс.
Оба мужчины заявили, что сотрудники полиции прибыли на частное мирное мероприятие и задержали их.
Сманс, член зарегистрированного в Даугавпилсе общества "Слуги народа", ранее собирал пожертвования в своем аккаунте в Facebook и приглашал единомышленников посетить определенный адрес в Марупе 20 июня в 11:00, чтобы "показать свое отношение", демонстративно сжигая маски для лица. На этой же акции должны были собирать подписи о требовании предоставить народу оригинал Конституции.