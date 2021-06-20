Вс, 20.06.2021
Для нас, немцев, это - повод для стыда. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками. Ангела Меркель
Ангела Меркель

В Марупе на частной территории собралось более 20 человек: полиция остановила мероприятие

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В воскресенье, 20 июня, на частной территории в Марупе произошло несогласованное мероприятие с участием более 20 человек, сообщила LETA представитель Государственной полиции (VP) Гита Гжибовска.

Она объяснила, что таким образом люди нарушили правила эпидемиологической безопасности. Три человека были задержаны в административном порядке и в отношении них возбуждено дело об административном правонарушении - два за несанкционированную организацию мероприятия и один за несоблюдение требований закона к сотруднику полиции.

В свою очередь, сотрудники VP объяснили эпидемиологические требования другим людям, которые собрались на частной территории, и мероприятие было прекращено.

В Facebook в воскресенье человек по имени Айвар Сманс вел прямую трансляцию, скорее вего, из полицейской машины. На видео был показан еще один человек по имени Каспарс.

Оба мужчины заявили, что сотрудники полиции прибыли на частное мирное мероприятие и задержали их.

Сманс, член зарегистрированного в Даугавпилсе общества "Слуги народа", ранее собирал пожертвования в своем аккаунте в Facebook и приглашал единомышленников посетить определенный адрес в Марупе 20 июня в 11:00, чтобы "показать свое отношение", демонстративно сжигая маски для лица. На этой же акции должны были собирать подписи о требовании предоставить народу оригинал Конституции.

НАВЕРХ
Back