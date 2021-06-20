В Марупе на частной территории собралось более 20 человек: полиция остановила мероприятие

Она объяснила, что таким образом люди нарушили правила эпидемиологической безопасности. Три человека были задержаны в административном порядке и в отношении них возбуждено дело об административном правонарушении - два за несанкционированную организацию мероприятия и один за несоблюдение требований закона к сотруднику полиции.

В свою очередь, сотрудники VP объяснили эпидемиологические требования другим людям, которые собрались на частной территории, и мероприятие было прекращено.

В Facebook в воскресенье человек по имени Айвар Сманс вел прямую трансляцию, скорее вего, из полицейской машины. На видео был показан еще один человек по имени Каспарс.

Оба мужчины заявили, что сотрудники полиции прибыли на частное мирное мероприятие и задержали их.