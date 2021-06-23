Ср, 23.06.2021
Определение уровня антител не дает полной информации о защите от Covid-19, поскольку для защиты организма важны как антитела, так и клеточный иммунитет. Эксперты Государственного агентства лекарств (ZVA)
Эксперты Государственного агентства лекарств (ZVA)
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Профессор: нелогично платить человеку за то, что он лечится

Гирт Бригис ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Нелогично платить человеку деньги за то, что он лечится - так предложение о денежном поощрении прохождения вакцинации против Covid-19 комментирует заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня, Гирт Бригис.

В программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums Бригис заявил, что такой шаг не будет ни правильным, ни логичным.

На вопрос о необходимости сделать вакцинацию обязательной в некоторых секторах, профессор ответил, что не думает, что будет принят такой закон. Бригис привел в пример вождение: для получения водительских прав потенциальный водитель должен пройти медицинское обследование и, скажем, носить очки или контактные линзы, если у него плохое зрение.

"В такой ситуации человек больше не опасен ни для себя, ни дня других. Если мы говорим о вакцинации, то необходимы условия, когда профессионал, который ежедневно контактирует с людьми, не опасен для других", объяснил Бригис.

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Второй гость программы, профессор Ивар Аустерс, отметил, что обязательная вакцинация - это дилемма, в которой нет возможных решений, которые удовлетворили бы всех в краткосрочной перспективе.

"У людей есть выбор. Те, кто говорят, что уйдут с работы - может быть, пять или шесть человек уйдут с работы по всей Латвии. Это скорее симптом, что я не хочу этого по какой-то причине, может быть, я не понимаю этих причин, меня пугает неизвестность. Это всегда было с любой новой вещью. Если мы посмотрим, между всеми, кто больше всего боится [вакцинации], существует определенная корреляция, например, у них нет образования", - объясняет Аустерс, указывая на то, что невозможно всего за пару недель научить общественность правильно высчитывать риски.

Видео: интервью программы ​Šodienas jautājums (на латышском языке)

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