Профессор: нелогично платить человеку за то, что он лечится

На вопрос о необходимости сделать вакцинацию обязательной в некоторых секторах, профессор ответил, что не думает, что будет принят такой закон. Бригис привел в пример вождение: для получения водительских прав потенциальный водитель должен пройти медицинское обследование и, скажем, носить очки или контактные линзы, если у него плохое зрение.

"В такой ситуации человек больше не опасен ни для себя, ни дня других. Если мы говорим о вакцинации, то необходимы условия, когда профессионал, который ежедневно контактирует с людьми, не опасен для других", объяснил Бригис.

"У людей есть выбор. Те, кто говорят, что уйдут с работы - может быть, пять или шесть человек уйдут с работы по всей Латвии. Это скорее симптом, что я не хочу этого по какой-то причине, может быть, я не понимаю этих причин, меня пугает неизвестность. Это всегда было с любой новой вещью. Если мы посмотрим, между всеми, кто больше всего боится [вакцинации], существует определенная корреляция, например, у них нет образования", - объясняет Аустерс, указывая на то, что невозможно всего за пару недель научить общественность правильно высчитывать риски.