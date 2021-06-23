Помните историю про африканку, родившую 10 детей? На самом деле она даже не была беременна

В начале июня несколько средств массовой информации, в том числе Би-би-си, написали, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле родила десятерню в больнице Претории с помощью кесарева сечения.

После этого региональные власти пытались установить, что именно произошло, и сообщили о результатах своего расследования в среду.

"Врачи выяснили, что Ситхоле в последнее время детей не рожала, - сказано в заявлении администрации Гаутенга, на которое ссылается местное издание The South African. - Кроме того, было установлено, что в последнее время она не была беременна".

Как передает южноафриканский сайт Times LIVE, местные социальные работники были обеспокоены в связи с состоянием психики Ситхоле, и 18 июня отправили ее в больницу.

"Изначально она должна была провести в лечебнице 72 часа... но в соответствии с законом об охране психического здоровья, врачи рекомендовали оставить ее в больнице еще на семь дней для наблюдения", - сообщает администрация Гаутенга.

По данным лондонской газеты i, адвокат женщины сообщил, что ее держат в больнице против воли, и он обратится в суд с требованием об ее освобождении.

Некоторые средства массовой информации, сообщавшие о "беременности" Ситхоле, публиковали ее фотографии с большим животом. О том, каким именно образом были сделаны эти снимки, сейчас не сообщается.

"Нет таких возможностей"

Как пишет i, семья предполагаемого отца Тебого Цотеци на прошлой неделе сообщила, что "десятерню не видела и полагалась на слова его подруги, которая позвонила, чтобы сообщить о рождении".

В мае сообщалось о новом рекорде, который установила малийка Халима Сиссе - на фото один из ее девятерых новорожденных ФОТО: EPA

"Он несколько раз пытался посетить свою подругу и новорожденных, но она отказывалась рассказывать о своем местонахождении и состоянии детей, - также сказано в сообщении. - Семья решила, что до тех пор, пока у нас не будет другой информации, мы заключаем, что Тебого Цотеци и Госиаме Ситхоле десятерню не рожали".

i цитирует заявление министерства здравоохранения ЮАР, которое также изучало обстоятельства истории. "Результаты нашего предварительного расследования снова подтвердили, что в больнице "Стив Бико" никакой десятерни не было, - говорят в министерстве. - Мы также установили, что это медицинское учреждение округа Цване никоим образом не могло обеспечить рождение десяти младенцев, там нет даже возможностей для рождения близнецов".

Кроме того, власти Гаутенга намерены подать в суд на редактора сайта Pretoria News Пиета Рампеди, который написал о "десяти младенцах", и медиахолдинг Independent Group, владеющий ресурсом. В числе прочего Pretoria News утверждал, что, несмотря на утверждения властей, младенцы действительно родились, а власти отрицали это, пытаясь скрыть медицинскую халатность.

"Подобные утверждения являются ложными, безосновательными и направлены только на подрыв хорошей репутации академической больницы "Стив Бико" и правительства провинции Гаутенг", - сказано в заявлении региональной администрации.

В мае средства массовой информации сообщали о новом рекорде по количеству детей, родившихся в одних родах, когда жительница Мали Халима Сиссе родила девять детей в Марокко.