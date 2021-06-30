Кто вам платит? ⟩ Желтая звезда и другие "побочки" (не)вакцинации. Эфир, в котором ведущие снимают маски

Что происходит и почему желтая звезда на груди одного из депутатов Сейма все только усложняет - все это и обсудим в эфире "Кто вам платит?".

И да, ведущие завершили вакцинацию и наконец могут провести эфир без масок!

Гости эфира: Лилита Томсоне - директор мемориала Жаниса Липке;

- директор мемориала Жаниса Липке; Никита Зрелов - магистр естественных наук в биологии, сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований;

- магистр естественных наук в биологии, сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований; Анна Козлова - белорусский молекулярный генетик, магистр биологических наук, популяризатор науки.

Контекст:

Признание опасности в лице Covid-19, продолжительный локдаун и не сразу, но все же на сегодня - налаженная система вакцинации и призывы к населению добровольно ее пройти в общих интересах. Таким был последовательный подход властей в Латвии.

Соседняя Россия, напротив, вела себя как страна Covid-диссидент, живя словно пандемию уже победили, отменили и она есть везде, но только не у них. И вдруг - смена курса на обязательную вакцинацию представителей отдельных профессий, входы в рестораны по QR-кодам и даже возможное введение таких ограничений в общественном транспорте и не только. Теперь страна в опасности.

При разных подходах - заявления латвийских и российских властей примерно в одно и то же время выглядят очень похоже - в обеих странах практически в один день сообщили, что намеченных ранее привитых 70% и 60% населения к осени не достичь. Решают этот вопрос страны по-разному. По крайней мере пока. В России - настоятельно принуждая к вакцинации, в Латвии - оставляя право выбора и доставляя некоторые неудобства невакцинированным.

Примечательно, что в Латвии быстро аукнулась начатая в России история с желтой шестиконечной звездой на груди в знак того, что невакцинированные якобы находятся в той же ситуации, что и евреи в условиях нацистской оккупации. Кто бы мог подумать, что в 2021 году именно это объединит российского актера Егора Бероева и неоднозначного латвийского политика Алдиса Гобземса.

Об этом и поговорим!

Темы эфира:

Еще раз о желтой шестиконечной звезде на груди политика Алдиса Гобземса - как оценивать такую реакцию на необходимость вакцинироваться? О чем этот сигнал, помимо оскорбления еврейской общины?

Нужна ли обязательная вакцинация? Положительный опыт из прошлого и аргументы против. О том, почему все не так однозначно.

Прогнозы касательно индийского (или еще какого-нибудь) штамма и осени. К чему готовиться?

Латвия и Россия исповедовали диаметрально противоположные подходы к борьбе с Covid-19, а результат один - обе страны сомневаются в намеченной ранее вакцинации 70% и 60% населения к осени. Как так вышло?

Пророчество вирусолога Никиты Зрелова - в интервью в ноябре прошлого года он говорил: "Я думаю, все куда хуже. Невежество людей! Очень много будет таких, кто не будет делать эту вакцину. Это тоже проблема - ввести обязательную вакцинацию никто не сможет, хотя стоило бы". Что об этом эксперт думает сейчас?

"Себе я сделаю вакцину в первых рядах. Я попробую убедить всех своих родственников и знакомых, чтобы они тоже сделали. Тогда остальное пусть работает как естественный отбор", - говорил он же. Дееспособен ли этот подход?