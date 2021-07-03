Передача: в деле о ДТП в Алуксне и его сокрытии фигурируют сотрудники Госполиции. Проведено расследование

На перекрестке в Алуксне, где пересекаются улицы Латгалес, Узварас и Канавиню, в январе 2021 года водитель Volvo "влетел" в дорожные заграждения. Помешала не только скользкая дорога, но и, возможно, что-то алкогольное перед тем, как водитель сел за руль.

Благодаря местным жителям тогда был выявлен потенциальный виновник - местный сотрудник Госполиции Александр Фин, который отрицал всю вину передаче Bez Tabu. Также тот факт, что аварию якобы прикрывал его коллега Том Шнайдерс.

Обращаясь к жителям, передача выяснила, что ничего нового об аварии в городе не слышно. Также неизвестен статус упомянутых сотрудников правоохранительных органов.

При попытке связаться с полицейским Фином слышны только гудки в трубке. Отправляется еще одно текстовое сообщение, но нет ответа.

В результате аварии было повреждено пять участков ограждения дороги. Сейчас они восстановлены. Обратившись к специалисту по связям с общественностью самоуправления Алуксне Эвите Аплоке, передача узнала, что ущерб, причиненный аварией, был устранен за счет страховых средств. Вполне вероятно, что позже страховая компания подаст регрессный иск против водителя Volvo.

Дело о происшествии было передано в управление Видземского региона. Димитрий Коханов, и.о. начальника отдела Полиции порядка Видземского региона Государственной полиции, отмечает, что и Фин, и Шнайдерс после служебной проверки выполняют другие служебные обязанности, не связанные с надзором за дорожным движением. Дело еще не завершено.

Ни проверка, проведенная службой, ни доказательства, имеющиеся у сотрудников правоохранительных органов, не указывают на то, что Фин вызвал аварию и скрылся с места происшествия с помощью коллеги Шнайдерса.