Начат сбор подписей за обязательную вакцинацию педагогов

Автор инициативы Марта Анна Лиепиня заявляет, что хочет, чтобы осенью и в дальнейшем дети и все учащиеся могли безопасно посещать школу, детский сад и высшие учебные заведения.

"Пока учителя и преподаватели не будут привиты, нет уверенности в том, что мы сможем безопасно посещать школы и университеты в следующем учебном году", - считает Лиепиня.

Поэтому, по ее мнению, следует сделать исключение из принципа добровольной вакцинации, и учителя, и другой персонал во всех образовательных учреждениях должны быть привиты от Covid-19. Исключения могут быть по медицинскому отводу, который выдается врачом.

Лиепиня считает, что общество получит эпидемиологически безопасную среду в сфере образования, будут соблюдены права всех детей и учащихся на образование, а также право родителей на труд, что обеспечит благополучие семей и общества в целом.

Если инициатива соберет 10 000 подписей, она будет передана на рассмотрение в Сейм.

Что думают в министерстве?

Между тем министр образования и науки Анита Муйжниеце уверена, что педагоги понимают всю важность вакцинации, чтобы к осени достичь необходимого коллективного иммунитета от Covid-19, который охватывает 80% работников системы образования, и возобновить очное обучение детей и молодежи.

Советник министра Илзе Крукле сообщила агентству LETA, что, как указала Муйжниеце, несмотря на ажиотаж в СМИ, решение об обязательной вакцинации для определенных профессий, включая педагогов, еще не принято, и во вторник правительство поручило Министерству юстиции совместно с Минздравом, Министерством благосостояния и Минфином рассмотреть возможности принятия такого решения и его возможное соответствие закону о труде и Конституции.

"В тот момент, когда мы дойдем до принятия решения об обязательной вакцинации для определенных профессий, включая педагогов, я проинформирую правительство о текущей ситуации с вакцинацией учителей и об улучшениях, которые достигнуты", - подчеркнула Муйжниеце.

Министр по-прежнему считает, что педагоги - одна из самых сознательных групп общества, и большинство из них, даже без введения обязательной вакцинации, будут привиты к сентябрю.

Муйжниеце отметила, что еще не видела предложений по нормам, которые будут регулировать обязательную вакцинацию, но, если правительство решит ее ввести для определенных профессий, важно, чтобы на начальном этапе возможность работать была и у привитых, и у людей с негативными тестами на Covid-19, даже если эти тесты придется делать ежедневно.

Чтобы ускорить и облегчить процесс вакцинации учителей, Муйжниеце начала переговоры с Министерством здравоохранения о том, что для педагогов будет зарезервирована вакцина Johnson&Johnson, которая вводится только один раз.

Контекст

Как сообщалось ранее, во вторник Кабинет министров договорился о том, что работодатель будет иметь право уволить сотрудника, не получившего до 15 сентября сертификат Covid-19. Министры также решили, что вакцинация будет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях.