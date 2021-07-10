"Ногами не хожу": звезда фильма "Брат-2" Александр Дьяченко госпитализирован с Covid-19

О том, что он болен, стало известно в конце июня. Сначала 56-летний артист надеялся, что сможет отлежаться дома. Он занимался самолечением. Но болезнь все сильнее ухудшала его состояние. В итоге Дьяченко положили в реанимацию Мариинской больницы Санкт-Петербурга, которую не так давно переоборудовали для больных коронавирусом. В госпитале у него начался цитокиновый шторм.

"Обещал себе, что не буду публиковать сводок о своем "бесценном" самочувствии. Не хочется отравлять ленту этого сказочного лета нытьем о немощи. Людям необходимо здоровье, чтобы жить в радости и не думать о болезных с их болячками. Но я продолжаю каждый день получать такое бессчетное количество сообщений "держись!", что понял, что уже просто необходимо отвечать", - писал актер в соцсетях.

Александр старается держаться, хотя вирус еще в нем:

"Ногами не хожу, дышу только отборным (хочется думать) кислородом, но держусь. Руками за жизнь уже точно взялся. Обеими".

За Дьяченко наблюдают врачи и регулярно ставят ему капельницы. Несколько дней назад артист сообщил о том, как переживает смерть близкого друга - режиссера Сергея Лялина.

"Серега. Меня вытащили. Так говорят. Еще не очень дышу. Но буду. Страшные сумерки. Ты знаешь. День за сто. Свои десять я не хочу помнить, но уже не забуду. Я не спрашиваю, почему ты недотерпел и разжал. Я знаю. Тебе было тяжко, братик. Я знаю, как тебе было тяжко. Я знаю, как оно может забирать. Я знаю, как забирало тебя", - написал Александр.

Он пообещал другу всегда помнить о нем и держаться.