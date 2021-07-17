Сб, 17.07.2021
В шести странах ситуация фактически резко ухудшается, особенно в Португалии, Испании, на Кипре, в Люксембурге, на Мальте и в Нидерландах, и, по прогнозам ECDC, в ближайшем будущем за ними последует еще ряд стран. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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В Эстонии полиция остановила гражданина Латвии, который ехал со скоростью 172 км/ч: он спешил на ралли

Полиция. Иллюстративное фото. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Полиция остановила гражданина Латвии, который ехали со скоростью 172 км/ч в Южной Эстонии, мужчина был оштрафован, пишет Rus.Postimees.

Южная префектура сообщила в социальных сетях, что 29-летний гражданин Латвии мчался по трассе Йыгева-Тарту со скоростью 172 км/ч.

"Поскольку этот человек признал нарушение правил и не хотел пропустить ралли, он согласился на ускоренную процедуру и был оштрафован на 800 евро на месте", - написала Южная префектура.


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