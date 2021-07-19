За день в ДТП пострадали 20 человек, четверо из них - пешеходы
За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Латвии пострадали 20 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Латвии пострадали 20 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В воскресенье в стране зарегистрировано 99 ДТП, половина из которых произошли в Риге. В 15 дорожно-транспортных происшествиях были пострадавшие.
Из 20 пострадавших вчера в ДТП восемь человек получили травмы в Риге и Латгале, два человека получили травмы в Видземе, по одному - в Земгале и Курземе.
За минувшие сутки составлено 527 протоколов об административных правонарушениях в сфере дорожного движения. Десять водителей были оштрафованы за вождение в нетрезвом виде, двое - за агрессивное вождение. Еще 269 водителей оштрафованы за превышение скорости.