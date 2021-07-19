За день в ДТП пострадали 20 человек, четверо из них - пешеходы

В воскресенье в стране зарегистрировано 99 ДТП, половина из которых произошли в Риге. В 15 дорожно-транспортных происшествиях были пострадавшие.

Из 20 пострадавших вчера в ДТП восемь человек получили травмы в Риге и Латгале, два человека получили травмы в Видземе, по одному - в Земгале и Курземе.

Четверо пострадавших - пешеходы.